Vocal por los padres pide al CPE oficialice si nombramiento

Claudia Cingolani, de Pico Truncado, es la suplente del renunciado Miguel Piloñeta en la Vocalía por los padres en el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. a dos mes de la dimisión de Piloñeta las autoridades del CPE no han respondido por su puesta en funciones.

En diálogo con Martín Gaitán, por FM Vanguardia 106.1 mh, Cingolani afirmó: «no se me convoca, no se me llamó, nada. Estoy como al comienzo, nadie se comunico conmigo. Yo me comunique con ellos, me facilitaron los numeros de telefonos, llame y envíe mensajes para presentarme, y que supieran quién era yo».

Confirmó que la renuncia de vocal anterior se dio por cuestiones médicas, durante la entrevista quien tendría que reemplazarlo aseguró: «Ya va a ser un mes desde que Miguel Piloñeta, por problemas de salud, renunció a la vocalía por los padres en el Concejo Provincial de Educación, es sorprendente. Al ver que transcurrieron tantos días, con lo importante que es la vocalía y que los padres sean representados.». También se refirio a que no se había acercado a la Direccion de Educacion Zona Norte, en Caleta Olivia, pero que todo lo había enviado a la ciudad capital, dijo que posiblemente me presente en Río Gallegos a reclamar el cargo. Los padres de Pico Truncado y de otras localidades, fueron a mi casa o se comunicaron por diversos medios para que pueda asumir el cargo y las responsabilidades».

Por último comentó «Hay casos puntuales para solucionar, en Pico Truncado hay 100 chicos que no tienen vacantes, en Koluel Kaike tambien, asi com en otras localidades.En realidad a mi se me tendría que haber convocado de cualquier manera, por más que sea de zona norte, es lo que corresponde. Tengo que asumir cuando el primero renuncia.