Viotti confirmó la vuelta al trabajo en Cerro Negro y dijo que Newmont deberá arreglar los módulos para la gente de UOCRA

Dr. Sergio Viotti, Secretario de Estado de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, dialogo de forma exclusiva, en horas de la mañana con el programa ?El Oso?, que conduce Emir Silva, por la FM 96.5 Mhz. Manifestó que ante los hechos ocurridos en Cerro Negro Newmot el fin de semana, llegaron a un acuerdo con UOCRA. El funcionario aclaró que no hubo enfrentamiento entre los gremios de UOCRA y mineros.

El reclamo de Uocra, que se visualizó ante los hechos del fin de semana con serios destrozos y ataques entre los trabajadores de Uocra y la empresa, tenía como trasfondo el pedido de módulos para descansar, venían reclamando malas condiciones de estos lugares, de higiene y descanso.

Según el Dr. Viotti ,viene hace 2 meses el conflicto y el reclamo, donde Uocra pide por las condiciones, de 2 o 3 módulos, que son el espacio físico donde están las habitaciones y los baños, lugar de descanso o de horas libres para donde viven cuando no están en yacimiento.

«Estos módulos venían siendo cuestionados, por medio de notas y la empresa se comprometía hace un mes al arreglo de los mismos, el día sábado toma intervención la secretaria de trabajo y constata que era así, y el domingo me presenté con un inspector se filmó la situación. Nos encontramos por ejemplo, que los inodoros, tenían problemas de funcionamiento, baños que se comparten en distintas habitaciones, las duchas utilizadas por 40 personas, duchas en común y en tiempo de pandemia no es ideal, y la limpieza no era la adecuada, la situación es de suma gravedad».

En este sentido, el Ministerio de Trabajo determinó, el cese total de actividades en el yacimiento, hasta tanto se resolviera la cuestión. El martes pasado, la empresa comunica que estaba en condiciones de ofrecer un plan de modificación de la situación, donde reubicó a la totalidad de los trabajadores de los módulos 13 y 14, de 100 personas, en otros módulos con baños privados, se constató que era correcto y se terminó el cese de actividades. Los módulos serán reemplazados por nuevos o se remodelaran con habitaciones individuales.

«En el yacimiento durante los hechos estaba a cargo un argentino, que no era gerente general. El gerente general, será un chileno que estaría dentro del proyecto minero. En sitio hay una necesidad de personas con facultades de tomar decisiones de mayor celeridad. Hay1200 personas aproximadamente en cerro Negro. No podemos permitir llegar a instancias como las del día sábado», haciendo referencia a los hechos de violencia en el campamento minero Cerro Negro, Newmont, manifestó Viotti.

