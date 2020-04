Vidal sigue negociando y los otros gremios acuerdan con las empresas.

El acuerdo se firmará mañana y será rubricado solo por los gremios de base de Río Negro, Neuquén y La Pampa y Chubut. Contempla el pago una suma no remunerativa por 60 días. «Era esto o los compañeros de las pequeñas empresas no iban a cobrar este mes», enfatizó Guillermo Pereyra.

«Siempre hemos peleado todo, pero en esta no hay nada para pelear, simplemente cuidarnos», así sintetizó la negociación que hoy se cerró entre los gremios y las cámaras petroleros el titular del sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra. El acuerdo marca que en la zona unos 20.000 trabajadores percibirán entre el 40 y el 50% de sus haberes habituales durante 60 días.

La propuesta que ayer dio a conocer Energía On es la que fue finalmente aceptada hoy tanto por el gremio que conduce Pereyra como por su par de Chubut, conducido por Jorge «Loma» Ávila.

En el encuentro, realizado por medio de teleconferencias, no hubo acuerdo con el sindicato de Tierra del Fuego, como así tampoco con la Federación Argentina Sindical del Petróleo que lidera Pedro Milla y que tiene peso en el sector de las refinerías.

En tanto que según se supo, los sindicatos del personal jerárquico realizarán una negociación paralela que atienda a las particularidades de su convenio, dado que con la negociación actual implicaba una pérdida de ingresos superior a las de los trabajadores de base.

En la región son unos 20.0000 los trabajadores petroleros que están en sus casas desde el inicio de la cuarentena obligatoria, el pasado 20 de marzo. El acuerdo, que será firmado mañana, contempla que los trabajadores percibirán su salario básico habitual, más el diferencial de zona y las viandas de acuerdo al cronograma que venían realizando.

En la práctica esto implica que esos trabajadores percibirán entre un 50 y un 40% de su salario habitual, dado que al pagarse como suma no remunerativa no tendrán descuentos.

«Hemos estado trabajando comisión directiva y un grupo de delegados buscando el camino, una ayuda para esta situación que todos reconocemos que es un desastre. En esa búsqueda del camino no encontramos la solución buscada por todos, porque no fue una negociación. Las empresas trajeron la propuesta y nos dijeron o la firman o no la firman», aseguró Pereyra al término del encuentro.

«Estamos en una profunda crisis social y económica, hacemos todo lo posible para sostener los puestos de trabajo, no tenemos otra alternativa compañeros. Si no firmamos las empresas productoras no les van a reconocer a las pequeñas empresas lo que es el salario y estos compañeros, que son muchos, van a quedarse sin cobrar ya este mes», remarcó Pereyra.

«Las pequeñas y medianas empresas si no facturan y certifican no van a poder pagar, entonces nosotros hemos decido aceptar este acuerdo», aseguró y agregó que los trabajadores que sí están trabajando cobrarán con normalidad.

El dirigente aseguró que «eso es lo que hay y lo que están dispuestas las cámaras a firmar para sostener por estos 60 días los puestos de trabajo para ver si mejora la situación».

Como contrapartida, desde el gremio se mantendrá la obra social y los descuentos de farmacia a los trabajadores que estén abarcados por el nuevo acuerdo, dado que al ser sumas no remunerativas tampoco se abonarán las cuotas sindicales y de obra social o mutual.

«A los compañeros que están en la casa no les digo por cuanto tiempo porque nadie sabe cuanto tiempo va a durar esto, si dos meses, cinco meses, un año, no lo sabemos. Tratar de estirarlo para que el compañero tenga un ingreso y tenga la obra social y los medicamentos», señaló Pereyra y antes de recordar que «la producción de petróleo está paralizada, están cerrando los yacimientos en Río Negro y están cerrando las refinerías por exceso de producción».

