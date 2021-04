Varela: «Si me preguntas, hubiese tomado las mismas restricciones» que en AMBA

El Dr. Ariel Varela precisó además que aún restan dos semanas hasta el 30 de abril, fecha en la cual vence el DNU, aunque «pasarán muchas cosas» y «la curva de contagios puede avanzar». El exitoso resultado en pacientes con COVID de un medicamento compasivo no aprobado en la provincia.

«Se tendrían que tomar medidas. Hace un mes decimos que la segunda ola ya está instalada«, opinó el Dr. Ariel Varela, quien integra el área de Salud del Sindicato Petroleros Privados.

El profesional de la salud dijo que al igual que nivel nacional, que tomó medidas restrictivas desde el viernes pasado, en Santa Cruz «acá igual deberíamos tomarlas para evitar que no colapse el sistema de salud«, sobre todo en Caleta Olivia, Río Gallegos y El Calafate, ya que son los que cuentan con hospitales de alta complejidad de mayor atención sanitaria.

-TS: El Ministro de Salud dijo incluso que la mayor cantidad de casos están en Río Gallegos.

Dr. Varela: Por ahora el clima está acompañando pero cuando empiece el frío extremo será un factor fundamental para la pandemia, así que esperaremos ciertas medidas ya que el Ministro dijo que estas medidas (del DNU del 8 de abril) seguirán hasta el 30 de abril. Pero quedan dos semanas en donde pueden pasar muchas cosas… la curva de contagios puede avanzar.

-Eduardo López, médico Infectólogo, miembro del comité de expertos que asesora al Presidente, señaló que con 200 casos promedio hay que tomar medidas

Nación tomó esas medidas porque sabe que la situación es muy compleja. Y si nosotros tenemos un promedio diario de 200 casos de Coronavirus, bueno coincido con el Infectólogo que es así, porque estamos transitando un brote en Santa Cruz.

-La situación podría ser peor, con el ingreso de las nuevas cepas que no han llegado por suerte a la provincia.

Las cepas pueden llegar tranquilamente y será una situación compleja con un brote epidemiológico fuerte de contagios. Además el sistema de salud es débil, esto a nivel nacional, sumado también al desgaste del personal de salud y las medidas de bioseguridad mínimas del habitante, porque la comunidad está un poco relajada. Entramos también en un proceso invernal que favorecen los contagios.

Si me preguntas, hubiese tomado las mismas restricciones porque es compleja la situación, pero las autoridades de salud estarán tomando cartas en el asunto.

-El Ministro de Salud dijo a TiempoSur que las medidas buscan que no ingresen las nuevas variantes de COVID, y que se sumó al DNU el pedido de PCR negativo para ingresar a la provincia.

El testeo está bien. Se hace testeo masivo y esperemos que eso no detecte más casos, pero el testeo masivo es bárbaro. El tema son otros factores que hay que controlar también. La prevención es fundamental y es un trabajo arduo por lo que estarán al tanto y trabajando en el tema.

El testeo lo planteamos y lo hacemos nosotros para encontrar los casos positivos y encapsular los casos sospechosos e ir encontrando el virus.

-Es testear, rastrear y asilar.

Exactamente, de manera permanente.

-Se sumaría a vacunar.

Es importantísimo porque vacunando tenés una menor mortalidad de la enfermedad, pero las vacunas han llegado a cuenta gota y no han llegado las que se esperaban en una segunda ola de contagio con muy poca gente vacunada, pero es lo que tenemos.

-Se recomienda no juntarse, pero las reuniones sociales no están prohibidas

La segunda ola de contagios es preocupante en Santa Cruz y hay que tomar medidas de bioseguridad esenciales, como la ventilación, uso de tapabocas y distancia social, y evitar las reuniones sociales. Hoy en día la curva está en ascenso y no sabemos qué puede pasar. Nosotros atendemos muchos pacientes con COVID y notamos un aumento en el seguimiento de las personas. Se deben tomar las medidas básicas porque esto está afectando a todos y podemos tener un colapso del sistema de salud si esto no para.

-¿Sabe si en toda la provincia se amplió el número de camas UTI?

Tengo entendido que no, porque no hay mayor cobertura de camas. Quizás me equivoco con la información pero no hubo mayor cantidad de camas de terapia para internación de COVID.

– Además de los medicamentos que recetan para las personas con Coronavirus, recetan Ibuprofeno inhalado algo que se utiliza mucho, de hecho la diputada Nadia Ricci contó que mejoró su cuadro gracias a este tratamiento compasivo (no aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia). (Varela fue uno de los primeros médicos en recetarlo).

El Ibuprofeno es muy importante dentro de las herramientas que recetamos. Permanentemente estamos recetándolo a personas con COVID, dependiendo de la situación, así como antibióticos, ivermectina, aspirinas…el ibuprofeno ayuda pero con los controles médicos necesarios. No se trata de automedicarse

sino que debe ser con un médico de cabecera para llevar un mejor control.

Por ejemplo, hay pacientes asintomáticos que no necesitan medicarse de manera agresiva.

Muchos profesionales lo están recetando (al Ibuprofeno) y evaluando los resultados que son muy buenos porque no hubo efectos adversos y llevo más de 8 meses recetándolo. No tuvimos respuestas contraproducentes con los pacientes. Es un medicamento muy noble que ayuda, no cura. Pero muchos médicos lo estamos recetando como tratamiento.

Gentileza : TIEMPO SUR