«Vamos a seguir respaldando a Fernando Españon»

El presidente de SER Santa Cruz, Claudio Vidal, recalcó que van a seguir acompañando al intendente de 28 de Noviembre.

El presidente del partido Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), Claudio Vidal, habló en el programa radial «Sábado 9 6 5» acerca del pedido de suspensión al intendente de 28 de Noviembre por parte de los concejales hacia el Tribunal Superior de Justicia.

En diálogo con FM El Portal, Vidal, en principio, saludó a los vecinos de 28 de Noviembre, en el marco del 61° aniversario de la localidad: «Si no fuera por la pandemia habríamos hecho muchas actividades. Cuando fui conocí varios amigos. Es tiempo de buscar políticas y medidas que nos permitan salir de esta crisis que generó este tiempo. Un saludo enorme para toda la comunidad», expresó.

«Yo se que el intendente Fernando Españon quiere a su localidad. Siempre apuesta a mejorar la localidad. Yo creo que va a seguir adelante», remarcó.

Por otra parte, hizo referencia al pedido de suspensión al intendente de 28 de Noviembre por parte de los concejales hacia el Tribunal Superior de Justicia.

«Esta gestión todavía no tiene el tiempo necesario para demostrar que los cambios se tienen que comenzar a ver y que va a ser difícil. Hay gente que no entiende que la política necesita una transformación, hay un sector que no entiende que perdió las elecciones en la localidad y están operando para perjudicar», enfatizó.

Asimismo, Vidal consideró como una práctica antidemocrática el pedido de los concejales para suspender a Españon: «Tiene que entender el arco político que hay que buscar la forma de consensuar para poder salir adelante Esto que hicieron ahora termina siendo un circo que termina perjudicando a la sociedad», recalcó.

«Estamos convocando a un congreso para los próximos días. Les pido a los concejales el trabajo en consenso y unidad. No hay que perder tiempo en cosas que no contribuyen», manifestó.

Fuente: Diario El Cóndor