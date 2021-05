Caleta Olivia: Tragedia en Barrio Rotary 23, dos menores habrían fallecido en el incendio

Un bebé de un año y medio y una niña de 13 fueron quienes, según se informa, quedaron atrapados en el interior de la casa junto a su niñera. Los primeros datos adjudican que los menores fallecieron mientras que la niñera aún está siendo buscada. El menor que pudo escapar se encuentra en buen estado.

Bomberos trabaja en tareas de rescate buscando a los cuerpos de los menores de edad y la niñera que no pudieron escapar al incendio provocado en la calle Mouesca del barrio Rotary 23.

Aún no hay precisiones del comienzo de las llamas. Se sabe que bomberos aún no encuentra los cuerpos de las personas fallecidas.

Si bien aún no hay más información, ya es segura la noticia de que las personas que habían quedado atrapadas fallecieron, con la duda del cuerpo de la niñera, que aún no ha sido encontrado.

Personal del hospital, bomberos, policía y defensa civil se hicieron presentes. Aun están recorriendo el interior de la vivienda afectada, además, vecinos del lugar también corrieron a socorrer.

Eduardo Jurado, jefe de bomberos, informó a los medios que «estamos trabajando en la extinción, estamos en remoción de escombros. Todavía no podemos dar los datos de si hay más gente en la vivienda. Las llamas afectaron varios lugares de la vivienda. No podemos aventurarnos porque no hicimos pericias».

FUENTE: EL CALETENSE