Terraz: «La minería es una de las actividades económicas que le da aire a la provincia»

Así lo manifestó el secretario de Minería de la provincia, Gerardo Terraz en diálogo con La Vanguardia Noticias (FM 106.1).

El funcionario detalló la función de la Secretaría a su cargo ante la pandemia mundial por Covid-19.

Indicó que luego de que una resolución declarara a la minería como tarea esencial y con el intento de recuperar la producción de manera mínima, es que el 2 de abril se aprobó un protocolo de salud y seguridad que hay que controlar.

Esa coordinación y control está a cargo de Gerardo Terraz para que se cumpla.

El funcionario expresó que «en la Argentina hay 12 yacimientos metaleros y seis de esos yacimientos están en Santa Cruz». Hoy Santa Cruz tiene a cargo la producción del 50% de oro y plata del país. Y está funcionando entre el 40 y 60% de su capacidad de gente y que puede desempeñarse en este tiempo dentro del yacimiento.

«De ese 60% de personal que puede ingresar al yacimiento el 85% son santacruceños, y el otro 15% son profesionales, directivos y responsables de área que llegan de otros lugares del país», aclaró Terraz.

Protocolo

En cuanto al protocolo aprobado para el desarrollo de personal en mineras, Terraz comentó que «la movilización de los mineros es la más segura de las actividades. Los empleados trabajan 14 días por 14 de franco, y se les realiza todos los controles pertinentes a su estado de salud cada vez que salen y entran al yacimiento».

Ante la crisis económica mundial generada por el Covid-19, Terraz mencionó que «nuestra responsabilidad es mantener la fuente de trabajo, sobre todo de los mineros santacruceños. En su momento hubo una acción lógica de las operadoras de querer suspender convenios con las contratistas – comentó Terraz, pero la provincia intervino y se pudieron garantizar los sueldos de abril para todos los trabajadores, incluso de las contratistas, y entramos en el proceso de reactivar la producción mínima lo que hizo que no se suspendieran los contratos».

Destacó que «la minería es una de las actividades económicas que le da aire económico a la provincia dentro de esta crisis».

La producción de minerales le deja a la Nación un 8% de su producción ya regulado de retenciones.

Santa Cruz recibe regalías metalíferas y el fondo del Plan Unirse, «un gran acierto de fideicomiso con aporte voluntario de las mineras», explicó Terraz.

Consultado al respecto de lo que las mineras dejan en la provincia, Terraz no detalló números pero indicó que es «un aporte muy valioso».

Concejo

Por otro lado, Terraz fue consultado respecto a su posición por la asunción del concejal Cristian Bazán en la banca a la que él renunció. El ahora funcionario provincial planteó su «disconformidad» en este acto dado que «no era lo que se había acordado» cuando se decidió participar en las elecciones pasadas.

«Hubo una manifestación sincera de un grupo de personas del espacio político del que participamos, donde se tomaron decisiones y se acordaron cosas que después no se cumplieron», dijo Terraz y agregó: «no voy a hacer juicio de valor, respeto la decisión de Cristian (Bazan) pero no la comparto porque no era lo que habíamos acordado. Pero así como mi función en la provincia, él también tendrá tres años y medio para demostrar si está a la altura de ocupar la banca».

Más adelante, explicó que «habíamos acordado renunciar los varones para que asuma Claudia (Rearte) aunque por ley le correspondía a Cristian; él tomó la decisión de no renunciar y tomar la responsabilidad de estar en una banca», finalizó.