Santa Cruz- No se vacunó, pero con una sola aplicación, mejoró su cuadro de COVID

Se trata de la diputada Nadia Ricci. Es grupo de riesgo, pero mejoró su salud al utilizar Ibuprofeno inhalado, tratamiento que no está autorizado en Santa Cruz por el Ministerio de Salud en los hospitales públicos.

Tras cinco días con fiebre alta, comencé ayer tratamiento con Ibuprofeno inhalado y hoy amanecí sin fiebre, mucho más descongestionada y con buen estado general. Quería contarlo en primera persona. Necesitamos que el Ministerio autorice el uso compasivo del Ibuprofeno de sodio para todos quienes no tenemos acceso a las vacunas. Gracias a todos. Queda menos», escribió ayer la diputada radical, Nadia Ricci, en su cuenta de la red social Facebook.

La Legisladora no sabe exactamente cuando se contagió de Coronavirus, pero el sábado pasado por la madrugada tuvo fiebre. «Como tengo una amiga que es bioquímica, me hisopó pero dio negativo. Seguí con síntomas, más que nada la fiebre y dolor de cuerpo, que es horrible y tenía mucho dolor más que nada por mi Fibromialgia, así que ha sido durísimo».

La fibromialgia, una enfermedad que la imposibilitó durante dos años de realizar actividad física, es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño.

«Todo el mundo dice que el dolor es insoportable y la verdad que sí», acotó.

TS:¿Cuándo comenzó el tratamiento con Ibuprofeno?

NR: El lunes fui a plan Detectar porque no me hisoparon en el hospital. Comencé con la medicación del tratamiento que te dan, que es medicación tradicional, con antibióticos, corticoides. Hice todo lo que tenía que hacer, que no lo dejé de hacer y continué con fiebre hasta ayer y si bien no estaba saturando mal, decidí comenzar con el uso del Ibuprofeno. También tuve la medicación que me dieron, pero la verdad es que hubo un antes y un después con el Ibuprofeno.

– Usted dijo que es un ejemplo de los resultados del Ibuprofeno, pero además hay muchas personas que lo utilizan desde el año pasado. Usted es grupo de riesgo y podría haber transcurrido peor e incluso estar grave.

Si, la verdad que siento que después del uso del Ibuprofeno fue un antes y un después.

Todo me hizo bien pero la realidad es que lo que me mejoró fue el Ibuprofeno. Lo utilicé con un nebulizador, cada ocho horas y con la primera aplicación ya sentí una mejoría general, y eso fue lo que sorprendió. No se si tuvo que ver lo emocional. Me agitaba un montón pero esto me mejoró muchísimo.

-Usted es una de las impulsoras del uso del Ibuprofeno y es una opción ante la escasez de vacunas.

El otro día tuve la oportunidad de volver a presentar el proyecto, aunque en realidad venimos presentándolo todo el tiempo, como una opción. Además de los reclamos que hemos hecho por el uso de los recursos, que ha sido un engaño porque no los vemos en nuestro sistema de salud. Entonces la opción no solo del Ibuprofeno, sino opciones que le permitan a la gente… porque la realidad es que no sabemos qué va a pasar dentro de los próximos meses en Santa Cruz con el aumento de casos, porque las camas en el Hospital de Río Gallegos son las mismas y lo mismo sucede en el interior provincial, está todo igual. Dijeron que incorporaron 70 médicos, pero no sabemos dónde están ya que no hay una lógica entre el relato y la realidad de nuestros hospitales, con nuestros médicos y enfermeros. Esto es una lucha y a mí me duele muchísimo porque esto no tiene que ver con lo político, es humano. Estamos perdiendo una oportunidad única para trabajar con algo que realmente la gente necesita, que es sentirse segura en un momento como este en el cual no les estamos dando seguridad.

El otro día cuando volví a pedir en la Comisión (de la Legislatura) que aprueben el pedido para que se autorice el uso del Ibuprofeno… porque yo lo uso, lo usé y si tengo la oportunidad de colaborar con alguien que lo necesite, lo haré, la gente que está internada que no se lo permite usar porque el Ministerio de Salud no lo quiere de esa manera, es muy triste. La gente no tuvo la suerte de Bodlovic (Intendente de Piedra Buena vacunado VIP) así como no la tuvo nuestro compañero Javier (Pérez Gallart) y tantos de nuestros vecinos, entonces hay mucha indignación en relaciona a esto.

-El Ibuprofeno inhalado evita las internaciones en terapia intensiva.

Si porque descomprime el sistema de salud. Si tenés la oportunidad de ayudar a alguien con el tratamiento de Ibuprofeno, y lógicamente no será al 100%, como sucede con las vacunas que son 100% efectivas y cada caso será particular, pero la realidad es que hoy es una gran alternativa que no nos están permitiendo tenerlo para los santacruceños.

El primero

El primer tratamiento con Ibuprofeno Inhalado en Río Gallegos se realizó en el mes de septiembre del año pasado a un niño de 14 años y tuvo buenos resultados.

Para poder aplicarlo, se debe firmar un consentimiento informado, al tratarse de un método compasivo.

En este caso, como informó TiempoSur, lo aplicó Analía Costantini, médica de Terapia Intensiva Pediátrica, como último recurso para el joven paciente que no respondía ante ninguna otra asistencia médica (previamente los padres del niño firmaron un consentimiento informado).

La médica puso énfasis en aclarar que este tratamiento está prohibido en Santa Cruz, ya que no lo autorizó el Ministerio de Salud y que si bien el resultado fue óptimo, se trata de un solo caso, como una medida “de rescate” que tuvo “muy buenos resultados en otras provincias que lo utilizaron”.

Este tratamiento -que se utiliza en muchas provincias argentinas y en el sistema público de salud- comenzó a venderse mediante una receta magistral que deben otorgar los médicos, ya que no es venta libre. En Río Gallegos, una sola farmacia, ubicada en el Barrio San Benito, comenzó a venderlo.

En octubre del año pasado, los ediles del HCD de Río Gallegos aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución, autoría del concejal Leonardo Roquel (UCR), que determina el acompañamiento de todo el cuerpo al tratamiento inmediato de una Ley Provincial en la Legislatura que permita el uso compasivo del Ibuprofeno Inhalado.

Pero además aprobaron otro proyecto, en este caso de ordenanza, autoría del edil Leonardo Fuhr (FDT), que estableció la creación del “Registro de Pacientes Voluntarios para Tratamiento de COVID-19 mediante Ensayos con Ibuprofeno Inhalado” que pretende aplicar este método de manera experimental en pacientes que transitan la fase 2.