Rio Gallegos: «Hay un hospital desbordado y gente que se muere en salas COVID»

Así lo manifestó un en un duro testimonio de un trabajador de la UTI del Hospital Regional de Río Gallegos a Radio Nuevo Día. Denunció que hay guardias de hasta 22 horas , retroceso en las leyes laborales y criterios poco claros para seleccionar pacientes que acceden a la terapia intensiva.

En entrevista con Radio Nuevo Día, Manuel Piris, enfermero de UTI adultos del Hospital Regional de Río Gallegos contó la realidad que atraviesan los trabajadores de los distintos servicios y desnudó la condición por la que atraviesan los pacientes del hospital contagiados por COVID.

Equipamiento y denuncias

Acerca de los elementos que les entregan para combatir la pandemia y atender a los pacientes sentenció: » Tenemos sectores bastantes pobres con los elementos de seguridad pero el tema es que hay que seguir trabajando, aca están modificando la carga horaria semanal de los compañeros, están trabajando horas de más lo que repercute en su salud también», denunció.

Obligan a realizar guardias de 20 horas

Consultado puntualmente sobre esta situación y las exigencias que plantean los superiores remarcó: «Esta situación se da con la venia del departamento de enfermería, de algunos jefes que bajan órdenes sin tener una nota, cosa que solicitamos sin tener aun una respuesta. Entonces se los está explotando literalmente a los enfermeros que han ingresado en el año 2020 con contratos COVID.

Exigiéndoles hacer 20 horas de guardias porque para los jefes del servicio los días son todos iguales , no hay feriados , ni fines de semana no se pagan las horas al 50 por ciento, e incluso ni las guardias nocturnas se respetan. Hemos retrocedido 50 años con respecto a las leyes laborales y diez años en el convenio colectivo de trabajo y mucho más porque antes te reconocían todo eso. Lo que hacen es un soborno, te hacen romper los derechos laborales, acá te obligan a hacer guardias de 22 , 20 o 18 horas y nadie dice nada», disparó.

Gremios

Sobre la representación de las organizaciones sindicales y su actuación fue contundente al remarcar que: «Acá vimos a los gremios cuando se iba a pagar un bono para la primera línea. Fue la única vez que los vimos, andaban ATE , UPCN sabemos que su participación en la paritaria fue floja y su actividad ha sido prácticamente nula. Aprosa reclamó en su momento, pero ATE, UPCN, APAP y ATSA gremio histórico de la salud están totalmente mudos y ninguno dijo nada sobre esto. Y acá no estoy hablando de dinero estoy hablando de dejar a la comunidad abandonada, de un hospital que está desbordado y de que la gente se está muriendo en las salas COVID, porque no hay camas para subir a terapia y se está utilizando el criterio de la edad. Del que tiene posibilidad de vida y no se le está dando posibilidad a los adultos mayores. Se está utilizando un tratamiento que no sirve , que no alcanza y que es aplicado dentro de sala COVID, y no hay cuestionamientos adecuados sobre estas situaciones», denunció.

Sin testeos ni criterio

Finalmente remarcó: «El gobierno dejó de testear , dejó de hacer seguimientos por lo tanto todos los números que dieron a conocer son relativos , ahora esperamos un rebrote después de las fiestas este gobierno se relajó, la comunidad también porque a la gente no parece interesarle la cantidad de fallecidos que tenemos todos los días. Siguen negando el Ibuprofeno , la invermectina sigue sin usarse acá no se da la oportunidad de utilizar este tratamiento preventivo. El abandono de la salud es grave no hay estado de derecho, la oposición es tibia y los sindicatos están sin hacer nada», cerró. DIARIO NUEVO DIA