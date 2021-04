Río Gallegos: denunció al padre de su hija por abuso y le indicaron la cámara gesell 11 meses después

Terrible es lo que está pasando una joven madre de Río Gallegos, que decidió denunciar al padre de su hija por abuso sexual infantil y luego de ello se encontró con las peores respuestas de la Justicia.

Según indicó la madre denunciante, realizó la denuncia en febrero de 2020, pero que “se negaron a revisar” a la pequeña víctima. Pero eso no es todo, porque lo hicieron seis meses después, según sostuvo, señalando el rol de la médica forense.

La madre, que señaló a Marcela Quintana como la jueza, también contó que se determinó la cámara gesell recién 11 meses después de haber realizado la denuncia, “entorpeciendo la causa.”

“Nunca pensé que el abusador de mi hija estaba disfrazado de papá”, indicó la joven, acusando a O.J.S. y aseguró: “Después de un año decido contar en público lo que estamos viviendo con mi hija, ya qué la justicia entorpeció la causa y por lo visto no voy a encontrar justicia decido hacerlo público para que mínimo tenga escrache social.”

LOS DETALLES

En otro caso que indigna a los vecinos de Río Gallegos, la madre contó: “En febrero del año 2020 realice la denuncia correspondiente. Los pediatras no quisieron revisarla, ya empezamos mal.”

Luego agregó: “Después de tantas insistencias logré que el perito medicó la revisara después de 6 meses. Cuando ya no se podía comprobar nada . Después de 11 meses la jueza Quintana , me da un turno para realizar una cámara gesell.”

Lógicamente indignada por lo sucedido, expresó: “Todo el mundo vulneró sus derechos! Desde los jueces, fiscales. cuerpo pericial y psicologos! Obviamente mi hija después de casi un año no pudo hablar no pudo contar. Hoy con un profundo dolor tengo que hacer público esto , porque ya no aguanto más! Que esta persona después de todo el daño siga caminando tranquilo como si nada ! Sin mencionar las infinitas denuncias por violencia de genero que tiene , y hay testigos”, aseguró.

La madre dijo que, además, hace tres años está esperando un juicio por alimentos.

“Esta es la justicia que manejamos en nuestra provincia”, sostuvo con la impotencia que cualquier madre tendría en su lugar, pidiendo justicia por lo sucedido.

