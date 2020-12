REYES RECLAMÓ POLÍTICAS CLARAS Y MEDIDAS URGENTES PARA REACTIVAR EL TURISMO

La Diputada Nacional cuestionó la falta de políticas vinculadas al turismo y dijo que se nota una improvisación total por parte del gobierno: «La situación actual deja en evidencia la falta de planificación y la carencia de medidas que sirvan para garantizar la reactivan del turismo en nuestra provincia.»

«El Frente de Todos está inmóvil ante la pandemia, creyeron en la cuarentena como la única respuesta y evitaron planificar, coordinar y prever acciones para las reaperturas con medidas sanitarias», sentenció.

Ante esta situación la legisladora solicitó informes al Ministerio de Producción, Comercio e Industria para que comunique qué medidas y acciones se están planificando para que el turismo vuelva a funcionar y cómo se están articulando con las distintas carteras.

“La mayor preocupación hoy para Santa Cruz debe ser la reactivación de la actividad turística. El turismo genera trabajo y desarrollo y es una actividad fundamental para nuestra provincia. No podemos seguir esperando, sin saber qué protocolos, medidas o normas se van a aplicar”, manifestó; y agregó que “estamos frente al comienzo de la temporada y no hay ningún tipo de certeza. ¿Qué hicieron todo este tiempo? ¿En qué trabajaron para que miles de santacruceños no pierdan sus fuentes de trabajo?”.

PROPUESTAS

Reyes dijo que es tiempo de que se tomen medidas coordinadas entre la nación y la provincia, que dejen de enviar comunicados de prensa difundiendo supuestas reuniones y más reuniones, y que se anuncien disposiciones para el sector: «necesitamos medidas claras para que vuelva el turismo y acciones concretas para que esa vuelta sea organizada.»

“Es urgente que el Gobierno Provincial adecúe sus protocolos con los de Nación y que se capacite a los trabajadores del sector turístico privado y público en los mismos” explicó Reyes.

Además, hizo hincapié en las actividades al aire libre.

“No hay razón para que las ofertas culturales como el senderismo, el arte callejero o el paseo de artesanos se suspendan. Sólo se necesita organización para llevarlos a cabo”, sostuvo.

Por último, Reyes le exigió a la Gobernadora y a sus Ministros que muestren el plan de sugerencias sanitarias para alojamientos particulares e inmobiliarias y a partir de estas acciones certifiquen a los lugares públicos y privados habilitados para prestar estos servicios.

“Es hora que el Estado cumpla su función, deje de improvisar y brinde respuestas claras y concretas a los miles de trabajadores santacruceños que quieren ganarse el pan trabajando, sin tener que depender del Estado. Nuestros gobernantes ahora quieren convertir al turismo en una actividad prohibida.” finalizó Reyes.