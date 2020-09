REUNIÓN CON LA CAMARA EMPRESARIAL EN BS AS

Claudio Vidal: «la propuesta de la Cámara Empresarial es insuficiente »

Así lo indicó el secretario general del Sindicato Petrolero de Santa Cruz hace instantes luego de una tensa reunión con la cámara empresarial.

En relación al acuerdo que proponen desde el sector empresarial, Vidal reiteró que «Hay una gran realidad, los empresarios van a continuar presionando de muchas maneras, además agregó que la propuesta salarial termina siendo insuficiente, ya que no se estarían teniendo cuenta los reclamos que viene realizando desde hace tiempo por parte del gremio, «estamos muy lejos de llegar a un acuerdo » dijo Vidal.

«La pelea nuestra hoy es muy difícil, nosotros en estas condiciones no podemos firmar más allá que es fuerte la presión, reiteró el líder gremial, a este lugar me han llevado los trabajadores, yo me debo a ellos y no a los empresarios.»