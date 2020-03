“Queremos trabajadores en puestos estratégicos de YPF”, Hernán Elorrieta

El diputado por municipio de Las Heras y presidente de la comisión de hidrocarburos de la HCD, Hernán Elorrieta, se refirió a la situación de la operadora estatal en la zona norte de la provincia.

En un contexto nacional difícil, con una pandemia que aún no ha explotado y una situación mundial con una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, y la OPEP en el medio.

“En santa cruz necesitamos una YPF más presente, más nacional, que entienda el contexto de la región, que no solo mire a Vaca muerta, al offshore y al no convencional. Históricamente la empresa creció, se desarrolló en base al trabajo en yacimiento convencionales, fuimos pioneros en materia petrolera a nivel mundial” agregó “La operadora estatal debe revertir la actitud demostrada en Santa Cruz. Y eso es imposible de lograr si en posiciones claves de la empresa siguen sentados hombres que, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, lo único que hicieron fue desestabilizar y vaciar a nuestra petrolera de bandera.

“Como trabajador y miembro de la comisión directiva del sindicato más grande y representativo de la actividad, me resulta increíble que todavía se encuentre en funciones alguien como Jorge Boeri, Gerente Ejecutivo de la Regional Sur YPF. “esta persona jamás recorrió un yacimiento de Santa Cruz nunca le vimos la cara en el campo. Desconoce la realidad que vivimos y los problemas que tenemos que afrontar a diario” sentenció Elorrieta.

En consonancia con el artículo publicado en relación, el diputado también apuntó contra el vicepresidente de Upstream de YFP Pablo Bizzotto. Los dos han demostrado serias falencias en sus funciones.

Desde la bancada del partido SER en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Elorrieta se dirigió a sus pares nacionales y les pidió que “le exijan que se revean muchos puestos jerárquicos dentro de YPF” y amplio fijando su postura “ellos (YPF) saben muy bien que hay un número importante de personas que ingresaron durante el gobierno anterior y ocupan cargos estratégicos dentro de la empresa. Desde esos lugares han castigado muy duro a la provincia. Se deben renovar los puestos más importantes dentro de YPF. Los compañeros legisladores de la provincia, también lo saben muy bien.”

Es necesario buscar gente o trabajadores más capaces, que piensen en el bien general y en el desarrollo de la producción hidrocarburífera en la región. Gente que incorpore valor a la producción y que sume a las pymes santacruceñas.

Remarcó que YPF sabe muy bien que nuestra provincia tiene el yacimiento convencional más grande de la Argentina y debe entender que con ejecutivos como Jorge Boeri o Pablo Bizzoto en sus cargos, será imposible que eso suceda.

Esperamos que Guillermo Nielsen, nuevo presidente de la YPF, renueve los cargos en cuestión ante el pedido de nuestros representantes. Esa es la única manera de poder enfrentar de la mejor manera la crisis que vivimos, y de defender los intereses de los santacruceños y santacruceñas.