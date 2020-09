Proponen créditos a trabajadores y trabajadoras para comprar computadoras

La iniciativa, impulsada por el Diputado Jorge Arabel, propone la creación del Programa Conectados en Casa, destinado a facilitar la compra de computadoras de uso hogareño de los trabajadores públicos activos y pasivos, con el fin de garantizar el acceso a la educación y a favorecer el desarrollo del teletrabajo

El proyecto ingresará en la legislatura provincial determina que se otorgará, por grupo familiar, un crédito de hasta cien mil pesos ($100.000), con una tasa de interés del doce por ciento (12%) anual, hasta cubrir el monto disponible, mediante un sorteo bimestral de todos los inscriptos en un registro habilitado para tal fin.

El crédito, al que podrán acceder los trabajadores públicos activos y pasivos, contempla la posibilidad de que las Municipalidades adhieran al mismo; y, una vez conformado, se pagará mediante descuento automático de los haberes en 36 cuotas fijas iguales y consecutivas, las que no deberán superar el veinte por ciento (20%) de los ingresos del grupo familiar.

Entre otros fundamentos, el legislador sostiene que “frente a la necesidad de muchas familias de contar con un equipamiento adecuado que le facilite su funcionamiento cotidiano en esta nueva normalidad, la posibilidad de destinar recursos del Estado para financiar por fuera de los parámetros del mercado la compra de computadoras constituye un derecho que hace a una mayor equidad e inclusión social y que obligan al Estado a diseñar respuestas que trascienden el contexto de pandemia”.

“Después de más de seis meses de cuarentena, caracterizada por distintas fases, nuestra población comienza a construir lo que se ha denominado como una especie de nueva normalidad, en la que la tecnología conforma uno de los elementos fundamentales para garantizar la continuidad de la educación, de las prestaciones de salud y de muchas actividades que comenzaron a migrar a las plataformas virtuales. En este contexto, el acceso a internet y las diferentes TICs, no son un lujo, implica puertas laborales y perfeccionamiento de nuestros saberes, comunicación con nuestros pares, información de emergencia, entretenimiento. Es ahí en donde aparece lo que se conoce como brecha digital, la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no. Las desigualdades se producen tanto en el acceso a equipamientos, como en la utilización y la comprensión de las que ya se encuentran a nuestro alcance”, indicó el Legislador.

“Creemos que la pandemia no puede significar solo malas noticias, que debemos repensar los paradigmas con los que hasta ahora ha funcionado el sistema, y empezar a adecuar el funcionamiento a esta nueva normalidad, hemos elaborado una propuesta para dar respuesta, en parte, a un aspecto de dicha desigualdad, el que se refiere al acceso a equipamiento”.

El programa propuesto contempla una inversión inicial de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), lo que representa la posibilidad de otorgar un mínimo de hasta quinientos (500) créditos, de cien mil pesos ($100.000), los que se asignarán por sorteo de los que se inscriban en un registro que la autoridad de aplicación habilitará para tal fin.

Los créditos, de hasta cien mil pesos ($100.000), tendrán una tasa de interés del doce por ciento (12%) que se pagará en 36 cuotas, y se descontarán de los haberes de manera automática, garantizando así el recupero y la posibilidad de otorgar nuevos créditos hasta completar el cupo de inscriptos.

Podrán acceder al programa los trabajadores públicos, activos y pasivos, como asimismo se contempla la posibilidad de que las Municipalidades adhieran al mismo, permitiendo de esta manera a sus trabajadores el acceso