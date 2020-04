Profesionales de la salud del Hospital Meprisa reclaman coordinación con el HZCO y ayuda económica

En la mañana de hoy, referentes del hospital Meprisa, entre ellos el Dr.Pablo Ortiz, comentaron sus inquietudes en relación a la metodología implementada por el Hospital Zonal «Pedro Tardivo» de Caleta Olivia frente a la pandemia.

Entre otras cosas, el Dr. Ortíz dijo que al ser una institución privada, no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno tanto provincial como municipal y que sólo se mantiene por las obras sociales.

A partir de la serie de medidas que se anunciaron a nivel nacional, el flujo de pacientes ha bajado pero al institución se mantuvo abierta de manera normal con todos los recaudos.«Lo que estamos pidiendo es tratar de que venga alguien urgente y que tome las directivas y que podamos hablar para un manejo ordenado en caso que tengamos algún caso sospechoso.»

«La Salud pública organizó todo este sistema pero nosotros que somos de la parte privada no participamos en la organización»

Además dijo que tuvieron una reunión en conjunto con el Comité de Emergencia y el Hospital Zonal y se organizaron para establecer qué papel iba a cumplir el hospital Meprisa, «tuvimos charlas, ¿pero cuál es el problema?, todo perfecto, pero lo que nosotros queremos, al estar al frente del campo de batalla, tenemos que tratar de tener algún tipo de organización, tuvimos dos casos para internación y un caso que fue por consultorio externo, cuando nosotros hacemos la combinación de hablar a los teléfonos de emergencia, parece un teléfono descompuesto.»

En resumen, solicitan una línea directa dentro del hospital que pueda servir de nexo para operar en estos casos y «si o sí una ayuda del gobierno. Al estar en una pandemia, si el paciente viene, nosotros tenemos que atenderlo.»

Además dijo que necesitan ayuda para el abastecimiento de insumos para protección, ropa, gastos comunes, se refirió al costo elevado de los barbijos que la institución no puede afrontar.

Por otro lado la Dra. Mirian Luna que acompañó en las peticiones y solicitó la apertura de atención en el Hospital Público declaró:

«Nosotros estamos atendiendo a casi toda la población con la situación de que el hospital público no tiene consultorios externos, no están dando turnos, los cics están cerrados, estamos absorbiendo el 100 por ciento, solamente están asistiendo a las urgencias graves respiratorias.»

«Sinceramente no tenemos el apoyo de ningún área y en el hospital zonal que es quien se tienen que ocupar de toda ésta situación están muy desorganizados, o al menos no sabemos cómo son las metodologías de trabajo».

«No tenemos una respuesta, tenemos que ver todo tipo de resarcimiento, no solamente los insumos, vivimos de la internación, tampoco tenemos una ayuda económica y tenemos que pagar el sueldo a 50 empleados».

«Trabajando de esta manera, absorbiendo el 90 por ciento de las patologías de la población se nos van a terminar los insumos y éstos están siendo manejados por nación, nosotros no podemos ni siquiera a comprar a precios hospitalarios, es imposible sostenerse en esta situación»

«Necesitamos coordinación con los médicos que están encargados del Covid en el Hospital, que nos atiendan y que estén preparados para recibir al paciente sospechoso.»

En otro tramo de la conferencia, la Dra. Mirian Luna desmintió a los referentes del hospital diciendo que «En uno de los casos sospechosos estuvimos 4 hs. intentando tener comunicación con el Hospital, no sólo que respondían diciendo que se iban a reunir para ver que determinación tomaban, sino que nunca nos devolvieron la llamada, en los dos casos que fueron pacientes ambulatorios ellos mismos escucharon que no nos responden, y ellos mismos decidieron por sus propios medios ir al hospital, llegaron allá y estuvieron 3 horas porque no los querían atender.»

Además el Dr. Ortíz reclamó que la Provincia debe más de 2 millones de pesos a tres años que se debe actualizar.

«nosotros no tenemos convenio con el ministerio de salud pública en caso de que el hospital colapse.»

En dialogo con Martín Gaitán por FM Vanguardia 106.1 el Dr. Ortíz agregó que es una institución que tiene mas de 20 años, y ahora con lo que está sucediendo «estamos a gritos esperando que vengan a asistirnos, y que mantengamos un diálogo, es lo que estamos necesitando»

«Tenemos buen diálogo con Cobas, pero queremos decisiones urgentes, es ya, es ayer, queremos alguien que venga a tomar decisiones.»