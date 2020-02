Petroleros entrega kits a los hijos de afiliados

En medio de cientos de niños y madres que no faltaron a la nueva cita de Petroleros, Pablo Carrizo destacó que una vez más el gremio que conduce Claudio Vidal,podrá cumplir con sus afiliados, «Por 6 años consecutivos podemos entregar a nuestros afiliados y a sus chicos los útiles para que tengan un año escolar exitoso y alcancen sus sueños», expresó el referente gremial.

Con un polideportivo completo, Ramón Barraza (Mutual 12 de Septiembre) compartió su alegría no solo por ser parte de la entrega sino porque se hizo en el predio inaugurado hace menos de un año, «que hasta hace poco estuvo en construcción y ahora lo vemos remodelado y puesto en servicio de la familia petrolera».

Cuando llegó su turno, Diego Nieto agradeció el trabajo de los delegados ,colaboradores y el aporte de la Mutual de Petroleros que apoya la continuidad de la entrega de útiles a los afiliados de la ciudad de Caleta,Truncado ,Las Heras y Río Gallegos.

Por su parte el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen indicó «Siempre recuerdo las palabras de Claudio Vidal apenas asumió en el 2013 en medio del desastre económico que nos dejó Federación, que decía que tenía tres proyectos, el primero educación, el segundo educación y el tercero educación, es por ello que hoy más que nunca nos preocupamos por darles las herramientas a los chicos que quieren estudiar, no solo con útiles sino también con las escuelas de apoyo escolar y las Instituciones educativas como Las Escuelas del Viento», afirmó.