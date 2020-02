Petroleros, camioneros y UOCRA inician paro a SINOPEC

Convencionales y jerárquicos, transportistas y el sindicato de la construcción hermanaron su reclamo contra la desinversión de la operadora china. Desde horas tempranas, iniciaron una medida de fuerza en los principales puntos de actividad lindantes a Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia. “Bajaron la producción en un 50%, es una vergüenza, y no se puede permitir” manifestó Rafael Guenchenen, Secretario Adjunto de Petroleros Privados.

Desde primeras horas de hoy miércoles, los sindicatos petroleros convencionales y jerárquicos, el gremio de Camioneros y la UOCRA, iniciaron una medida conjunta a la operadora china Sinopec, en reclamo de las continuas medidas de desinversión que están teniendo lugar en la zona norte de la provincia.



“Los sindicatos hermanos hemos salido en defensa de los puestos de trabajo” manifestó Rafael Guenchenen, Secretario Adjunto de Petroleros Privados. “Esperemos que la provincia tome cartas en el asunto, y no les permita seguir extendiendo la concesión de las áreas, cuando no sólo evitaron cumplir con los acuerdos para aumentar la inversión, sino que cada vez reducen más la producción en Santa Cruz”.

“Bajaron la producción en un 50%, es una vergüenza, y no se puede permitir” añadió el dirigente petrolero.