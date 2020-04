Petroleros buscan salvaguardar los puestos de trabajo

Las compañías petroleras proponen una drástica reducción salarial al personal que hoy está en su domicilio. Aseguran que en Santa Cruz la actividad está paralizada, salvo la producción. Cuenca Austral y Jerárquicos quieren evitar despidos. El diputado Elorrieta presentará un proyecto pidiendo que se respete el DNU 297/2020.

los gremios con poder de actuación en los yacimientos santacruceños debaten puertas adentro. El secretario general del Sindicato de la Cuenca Austral, Marcelo Turchetti, señaló a La Opinión Austral que en el escenario actual es mejor “sostener los puestos de trabajo” y esperar que la actividad pueda recuperarse para luego pelear por los salarios.

La actividad petrolera santacruceña no es ajena al impacto del COVID-19

En tanto, el diputado del Partido SER, Hernán Elorrieta, anunció que presentará un proyecto en Cámara de Diputados de Santa Cruz en la sesión de la próxima semana. Con apoyo del Frente de Todos pedirá a las empresas conservar los puestos de trabajo en los yacimientos. Aseguró que la producción en Santa Cruz se sostiene y buscará, junto al sindicato de Petroleros Privados, evitar la baja salarial.

Mientras tanto, el consumo interno de los derivados del petróleo cayó a nivel histórico, fuentes del sector aseguran que la venta de YPF cayó alrededor del 85%. Es fuerte el impacto del aislamiento social, sumado a la baja del precio del barril.

Legislación

Hernán Elorrieta adelantó en una entrevista con LOA que elevó en Diputados un “proyecto de ley” para tratarse el jueves de la próxima semana. “Exigiremos que se respete el DNU 297/2020 y que se salvaguarden los puestos laborales de Petroleros, UOCRA, Vigiladores y Camioneros en los yacimientos petroleros de la provincia”, indicó.

El diputado de extracción sindical aseguró que en esta provincia se sostiene la producción “en los mismos niveles que en los últimos 4 años”, “se garantizan las guardias mínimas, por lo que los salarios se deben pagar en su totalidad”.

Sur de la provincia

Marcelo Turchetti, secretario general de la Cuenca Austral, indicó a LOA que la propuesta de las operadoras está apuntada al personal que no sube a los yacimientos a cumplir con sus tareas. “Quieren abonar el salario básico, la zona desfavorable y viandas”; lo que equivaldría el 40% de los haberes.

El ex dirigente de la Federación del Petróleo y Gas Privado señaló que en la industria está todo paralizado, salvo la producción. “Los equipos de perforación, pulling, terminación de pozos y lo no convencional están fuera de servicio y es una síntesis de la realidad que enfrentamos no sólo en Argentina, sino en todos los países productores”.

Producto del aislamiento y la caída del consumo, YPF redujo sus ventas en un 85%

Asimismo, indicó que no tardará mucho más en verse afectada la producción ya que el consumo interno ha caído alrededor del 85% (de acuerdo a las ventas de YPF) y la capacidad de almacenaje de los hidrocarburos está en su máxima expresión.De esta manera, el sector petrolero busca contener este escenario difícil. Una de las posibles salidas es esperar por las definiciones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que prohíbe despidos y se propone el pago de salarios en un porcentaje y sin aportes patronales, otra vía en este escenario de emergencia es poner en vigencia el barril criollo o aguardar que la pandemia termine y se reactive la producción.

FUENTE: LOA