Pérez Gallart: «El gobierno debe permitir la participación y el control de los vecinos de Caleta Olivia para solucionar el problema del agua»

Así lo reclamó el diputado de Encuentro Ciudadano en la sesión en la que se declaró la Emergencia Hídrica. Pidió que se suspenda el cobro del servicio de agua y cloacas a la comunidad. Advirtió que «no hay un plan» luego de convocar y escuchar en el recinto al presidente de Servicios Públicos

El diputado de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart, ayudó a refrescar la memoria en la sesión extraordinaria de este miércoles en Cámara de Diputados: recordó que la «emergencia hídrica» para Caleta Olivia ya había sido declarada en 2014, y que luego fue prorrogada; recordó que en la gestión del ex gobernador Daniel Peralta se iniciaron algunas obras que más tarde fueron discontinuadas en la gestión de Alicia Kirchner; y señaló que, luego de 12 años de kirchnerismo en la Nación, la entonces presidenta Cristina Fernández recién anunció la licitación del acueducto del lago Buenos Aires cuando estaba en los últimos meses de su mandato, a finales de 2015.

Por eso Pérez Gallart sentenció: «hay políticas que tienen que mantenerse en el tiempo como políticas de Estado». En este contexto, el legislador reclamó que de una vez por todas las cosas se hagan de manera diferente: «Si hacemos siempre las cosas de la misma forma vamos a obtener los mismos resultados, esto es así (…) Para ser diferentes a los proyectos anteriores y tener diferentes resultados, lo que tiene que tener este proyecto es el control de los vecinos de Caleta Olivia. Esto no es un tema menor: que los vecinos de Caleta Olivia -sean de F.U.Ve.C.O, de la Asamblea de los Autoconvocados- tengan su representación para el control de qué es lo que se va a hacer, porque en definitiva tampoco se tiene demasiado en claro».

Es relevante señalar que a partir de un pedido expreso surgido de la banca de Encuentro Ciudadano, el Presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Nelson Gleadell, participó en el inicio de la sesión.

«Estos días he hablado con dirigentes políticos y sociales, con referentes de las asambleas vecinales; me volví a comunicar ahora luego de escucharlo (al Presidente de Servicios Públicos) para constatar si la situación crítica pasó y me contestan que la situación sigue igual; la situación crítica sigue siendo la misma y no se ha modificado en este tiempo, esto es lo que afirman los vecinos», expresó el legislador luego de escuchar al funcionario afirmar que el problema de la falta de agua estaba siendo superado en estas horas.

«No hay que tenerle miedo a la gente»

Tras escuchar al titular de Servicios Públicos, Pérez Gallart señaló que no quedó claro «cómo se va a abordar el corto, el mediano y el largo plazo» respecto de los trabajos a realizar en el contexto de la emergencia hídrica, al tiempo que advirtió: «sí, les estamos dando carta libre para que gasten en lo que quieran. Sería bueno que haya un control, por parte de los vecinos que están padeciendo hace muchos años este problema, de los fondos y de las formas en que se van a utilizar estos recursos».

El planteo del legislador responde a que esta ley de emergencia da facultades extraordinarias tanto al Poder Ejecutivo como a la empresa Servicios Públicos. «No hay que tenerle miedo a la gente (…) los diputados del oficialismo no deberían tener miedo a la participación de los vecinos sino al contrario: tenerlos como un elemento que va a ayudar a tener resultados distintos a los que tuvimos hasta ahora, haciendo las mismas cosas», concluyó en su alocución.

Proyecto alternativo

Al momento de la votación del proyecto de ley de emergencia hídrica presentado por el oficialismo, Pérez Gallart se expresó a favor de un proyecto alternativo presentado por el diputado radical Daniel Roquel que proponía «la eximición del pago del servicios de agua y cloacas a los vecinos de Caleta Olivia y zonas aledañas mientras esté vigente la Emergencia Hídrica en dicha localidad».

En relación a la participación de la comunidad, esta iniciativa establecía crear una «Comisión permanente de seguimiento de la emergencia hídrica» de la que participen la Asamblea Permanente de Vecinos Autoconvocados de Caleta Olivia, la Federación de Uniones Vecinales e Caleta Olivia (F.U.Ve.C.O) y la Mesa Ciudadana por el Agua en Caleta Olivia. El oficialismo no dio lugar a que se leyera el proyecto durante la sesión, punto que fue reclamado por los diputados del bloque opositor.