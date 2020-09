Pérez Gallart cuestionó que el oficialismo vote el “beneplácito” por la reforma judicial “mientras la terapia del Hospital está colapsada”

El diputado de Encuentro Ciudadano abrió un fuerte cruce con sus pares del Frente de Todos, a quienes viene reclamando “falta de atención de la pandemia” en las sesiones. “Priorizan los cargos judiciales y no para la salud”, señaló

“Necesitamos médicos, no jueces; enfermeros, no secretarios judiciales; salud, no impunidad”. Con esta frase cerró su alocución el legislador Javier Pérez Gallart en el que fue un cuestionamiento directo a sus pares del Frente de Todos durante la sesión ordinaria de la Legislatura Provincial.

La intervención del diputado de Encuentro Ciudadano, que abrió un extenso intercambio, se dio en el momento en que un legislador del oficialismo pidió votar el “beneplácito” por la media sanción del Senado al proyecto de reforma judicial impulsado desde el Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se crearán dos juzgados federales en las ciudades de Perito Moreno y Río Turbio.

‘LA PRIORIDAD DEBERÍA SER LA SALUD, NO UNA REFORMA JUDICIAL QUE LE INTERESA A UNOS POCOS QUE BUSCAN IMPUNIDAD’

“En esta sesión hablamos de la falta de profesionales de salud en la provincia pero no, ese no es el tema central: el tema central (para el oficialismo) es acompañar políticas que no tienen urgencia alguna y que sólo le resuelven sus problemas penales y económicos a un puñado de argentinos”, les reclamó Pérez Gallart a sus pares del bloque kirchnerista, y agregó: “ningún beneplácito podemos plantear mientras la terapia del hospital está colapsada, mientras hay localidades que piden que no les saquen profesionales”.

El diputado planteó su cuestionamiento en este contexto: “la provincia, Río Gallegos y las diferentes localidades que están afectadas por el Covid, están atravesando una situación crítica; para pasar esta situación crítica necesitamos sin dudas personal de salud para atravesar la pandemia que crece día a día”, señaló.

‘LA REFORMA IMPLICA UN GASTO MULTIMILLONARIO QUE NO ES NECESARIO EN ESTE MOMENTO’

En su argumentación, el diputado puso bajo la lupa una serie de números al señalar que los “más de mil setecientos cargos nuevos para la justicia federal” implican un presupuesto de “diez mil millones de pesos que nada hacen en solucionar nuestros problemas”.

“Los cargos que se generan en la justicia son para generar más impunidad y destinar un presupuesto a lo que hoy no hace falta: cada cargo sólo salarialmente significa entre trescientos mil y quinientos mil pesos, y mucho más dinero se va a gastar para crear la infraestructura que hoy no hay”, detalló más adelante en su alocución.

ESTA REFORMA ‘NO ESTÁ CERCA DE LOS CIUDADANOS’

Para finalizar, el diputado de Encuentro Ciudadano llamó la atención sobre otro aspecto de esta reforma en el fuero federal. Pérez Gallart observó que se trata de “una justicia que es nada más que de excepción, que no está cerca de los ciudadanos. La justicia que está cerca del ciudadano es la justicia ordinaria, en donde se reclaman cuestiones laborales, de alimentos, accidentes, violencia de género u otros temas de la cotidianeidad”.