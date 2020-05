Nuevas medidas para el régimen comunicacional de padres e hijos

La Abogada Pamela Pérez dialogó con La Vanguardia Noticias en Radio! sobre las nuevas medidas «de familia» de Alberto Fernández.

Luego del primer decreto nacional donde los niños de padres separados debieron permanecer en cuarentena en la casa de residencia, el 1 de mayo, el Presidente de la Nación anunció una flexibilización en esta relación, y una herramienta más para que aquellos padres separados puedan volver a tener contacto con sus hijos.

La abogada Pamela Pérez, especializada en derecho de familia expresó que «esta situación de pandemia nos ha atravesado a todos en la rutina, y las relaciones de familia no son ajenas, por el contrario quedan altamente perjudicadas por respetar un aislamiento obligatorio».

Ahora, después de 45 días, donde lo primero fue proteger a los niños, lo que se permite es que no estén tanto tiempo separados de su padre o madre.

El 1 de mayo una nueva resolución indicada por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación, autoriza a que puedan salir de su domicilio de residencia hacia la casa del otro progenitor por el lapso de una semana, y también incorpora a las familias monoparentales. Ejemplo: una mamá soltera puede permitir que el niño se traslade a la casa de su abuelo, tíos, padrinos, entre otros con una relación directa durante ese lapso.

«Al ser un decreto nacional automáticamente entra en vigencia. No es un nuevo régimen de comunicación», aclaró Pérez. «En realidad, el Poder Ejecutivo en atención que pasaron 40 días sin tener contacto con su ser querido, flexibiliza y da esta única posibilidad, por lo que no es necesario que pase por el juzgado, siempre y cuando estén los padres de acuerdo o cuando es muy pequeño el niño y no puede permanecer tanto tiempo lejos de su lugar».

En este caso, para el traslado del niño, el progenitor que lo lleve debe imprimir una Declaración Jurada que se puede bajar desde la página del Ministerio de Desarrollo de la Nación o, desde la página Facebook: Estudio Jurídico Perez Pamela.

«Esa declaración sirve por si ocurriera un control en medio del traslado del niño», dijo la abogada. Indudablemente esta herramienta podrá ser utilizada por muchos y por otras familias no.

Violencia de género

Consultada por La Vanguardia Noticias por la atención jurídica en casos de violencia de género, la abogada Pamela Pérez, comentó que «ha sido terrible». «A la mayoría de las mujeres que se han comunicado las conozco por teléfono y no personalmente. Me ha tocado atender a una mujer que estaba sufriendo violencia y me solicitó asesoramiento para que su pareja pueda ser excluida de la casa».

«Ha sido durísimo que el decreto Quédate en tu casa sea, en estos casos, tener que compartir la vivienda con una persona violenta», lamentó la abogada quien destacó que se ha logrado que las denuncias puedan tomarse telefónicamente, a través de Whatsapp, y la oportunidad de radicar la denuncia en la comisaría más cercana al domicilio para agilizar los hechos.

«En pandemia han sido más vulneradas», dijo Pérez quien enumeró que tuvo que hacer en este periodo de cuarentena orden de restricción, restitución de bienes, exclusión del hogar del violento. «Lamentablemente más», culminó.

Para atención: Se puede solicitar turno a través de la página Facebook: Estudio Jurídico Perez Pamela, donde también se encuentra el número de teléfono de recepción.

La atención será de 9 a 12 horas y se dará un turno por día. Si surgiera algo fuera del horario de atención se realiza atención por videollamada.

Fuente: LVN