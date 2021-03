Marcha de Barrios de pie por «aumento de la pobreza»

Barrios de Pie Caleta Olivia marchó esta mañana en una jornada nacional de protesta hacia la Secretaría de Trabajo provincial para presentar un petitorio.

Acompañando una jornada nacional de protesta, Barrios de Pie Caleta Olivia marchó esta mañana hacia la Secretaría de Trabajo provincial para presentar un petitorio por “capacitaciones que están pendientes” y por una “salida sin ajuste” para las clases populares.

Cindy Rivera. referente de Barrios de Pie manifestó que “hoy se debe tener un sueldo de $ 90.000” para no estar en la pobreza; “mientras que todos los que tenemos ingresos sociales o Potenciar Trabajo están muy por debajo de eso. Un Potenciar Trabajo gana $ 10.290”.

También Rivera reclamó por la asistencia con los alimentos a los sectores populares de Caleta Olivia. “No hay un control”, reprochó.

A su vez, lamentó que no haya “controles de precios”. “para colmo, vimos que la nafta está subiendo todos los días, y no de a un peso, sino de a cinco pesos.

Entonces, es hora de empezar a salir a las calles y mostrar esta disconformidad”.

“Dentro de Barrios de Pie, la gran mayoría sobrevive con el Potenciar Trabajo. Además hay que recalcar una realidad: todos los obstáculos que tenemos para conseguir un trabajo en blanco.

Si no tenés una cuña o un conocido que te haga entrar es muy difícil, y por más estudios que tengas hechos”, consideró.

En la marcha participaron integrantes de merenderos también, quienes asisten voluntariamente a los sectores más vulnerables de Caleta Olivia.