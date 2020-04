Luxen responsabilizó a Nadalich por el incumplimiento de disponer el aislamiento obligatorio en la Industria Hidrocarburífera.

El referente de la Delegación Río Gallegos del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz Pedro Luxen, denunció hoy al Ministro de Salud y Ambiente de la provincia Juan Carlos Nadalich, al no tomar intervención e intimar a la empresa UGA Seismic S.A con base en el Paraje Las Horquetas sobre la Ruta provincial N°5, de acatar el aislamiento obligatorio que establece el DNU 297/20.

Cabe destacar que desde el anuncio, el Sindicato que lidera Claudio Vidal articuló todos los espacios de encuentro con profesionales médicos de cada una de las Operadoras que entienden en Santa Cruz, con un seguimiento estricto para garantizar la puesta en marcha de los protocolos sanitarios evitando potenciales contagios del COVID-19.

En reiteras oportunidades se alertó a las autoridades competentes solicitando su intervención, por el claro quebrantamiento de algunos Operantes, quienes en un marco de irresponsabilidad expusieron a los trabajadores, transgrediendo en todas sus formas lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional de “Aislamiento Social, Preventivo y obligatorio de toda la Población en la República Argentina”, obteniendo en consecuencia un caso positivo y otros sospechosos.

En este sentido Luxen sentenció “Como representantes de nuestro compañeros vamos a priorizar la salud y no vamos a permitir ningún tipo de atropello. Nadalich tendrá que rendir cuentas y afrontar los resultados de mirar para otro lado. En lo personal le digo al Ministro, que estamos recorriendo todos los Yacimientos para cuidar a cada uno de los trabajadores quienes son el motor de la actividad y los más expuestos en un escenario que golpea al mundo entero”.

Finalmente advirtió “No nos va a temblar el pulso al momento de accionar y que no tenga ninguna duda”.