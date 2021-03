Llega la segunda ola de Covid y Santa Cruz refuerza sus fronteras

Con el respaldo de las provincias, el presidente concretará las medidas evaluadas en la reunión del jueves. Restricciones al turismo y controles en fronteras.

Cuando la semana pasada el presidente se reunió con gobernadores, a los que convocó de urgencia la noche anterior, se sabía que iban a discutirse medidas para hacerle frente a la segunda ola. Hasta entonces, las nuevas cepas eran cosa de los países vecinos, sobre todo Brasil, sin embargo, la aparición de casos en Córdoba y otras provincias encendió las alertas.

No es que no se hablara del tema, sino que la dinámica de la pandemia es fluctuante. Hasta la semana previa, los mensajes emitidos por el Ministerio de Salud de Santa Cruz hablaban de la baja de casos y de una mejora, con datos que reflejaban la merma de la ocupación de las terapias y un conflicto con enfermeros a propósito del reclamo de horas extra que ya no hacen falta, porque disminuyó la tensión hospitalaria.

Todo es diferente. Se sabe que la mutación del virus es, de nuevo, especialmente dañina y mortal con los adultos mayores, obligando a reanudar campañas de prevención y a fortalecer cuidados.

Se cree que esta semana Alberto Fernández firmará restricciones al turismo y más controles sanitarios para amortiguar lo que se viene. Será a través de otro decreto de necesidad y urgencia para reducir los vuelos al exterior, controles en los pasos fronterizos y el seguimiento de los argentinos que regresan al país.

Todo esto ya tiene el ok de las provincias, igual de alarmadas, que el año pasado depositaron buena parte de sus recursos en los operativos “Vuelta a casa” y en el control de “repatriados”.

En este sentido, se espera que hoy lunes a las 11 horas, autoridades provinciales del área de Frontera, mantengan una reunión con los ministros Sabina Frederic (Seguridad), Eduardo De Pedro, (Interior), Mario Meoni (Transporte).

Alerta

El fin de semana, el secretario de Estado de Políticas Sanitarias, Ignacio Suárez Moré, contó que “si bien la cantidad de casos continúa con un leve ascenso, estamos en una meseta alta, no estamos dentro de un brote”.

En la víspera, la coordinadora de hospitales, Laura Beveraggi, fue contundente: “Comenzaron a duplicarse los casos”.

“Podemos decir que existe un aumento de casos”, es decir que “a pesar de la vacunación, tenemos que continuar con las medidas de seguridad, tales como el distanciamiento social, el uso del tapabocas, la ventilación de los ambientes y mantener la distancia de un metro y medio o dos entre los ciudadanos”.

Cofesa

El viernes, el ministro de Salud y Ambiente, Claudio García, participó del Consejo Federal de Salud que encabeza la ministra Carla Vizzotti, donde Nación informó que llegaron 330 mil dosis de Sputniks, lamentando el acopio de vacunas que están haciendo algunos países.

En este sentido, García explicó que se estableció priorizar la vacunación de los adultos y adultas mayores de 60 años, aplicando a la mayor parte de la población referida la primera dosis.

Además, se sigue aguardando que Sinopharm tenga las acreditaciones para poder avanzar prioritariamente sobre este grupo etario.

En este sentido, el ministro santacruceño explicó que “se abordó la situación en torno a las nuevas cepas y las estrategias para prevenir que las mismas ingresen al país”.