LAS HERAS : DIPUTADO ELORRIETA SOBRE LA FEROZ BATALLA CAMPAL EN EL CAMPING MUNICIPAL

Mediante un comunicado el Diputado de Las Heras, Hernán Elorrieta expresa su repudio por el hecho que terminara con el apuñalamiento de Elias Vidal y Santiago Farfan y asegura su compromiso en trabajar para erradicar la violencia.

El comunicado expresa lo siguiente

“En mi carácter de funcionario público hago llegar a toda la localidad de Las Heras mi repudio con los hechos ocurridos el pasado 01 de enero en las instalaciones del camping municipal, donde se desató feroz pelea entre jóvenes que festejaban el año nuevo; dejando como saldo un herido de gravedad (Farfán) y un apuñalado (Vidal). A través de la misma llevar tranquilidad a las familias Farfán/Vidal y toda la localidad, que desde la función que me compete solicitare pedido ante las autoridades pertinentes, en reforzar la seguridad de la localidad como asi también la contención juvenil y trabajar para erradicar la violencia, solicitare reunión con el Intendente Municipal con el fin de dialogar sobre lo sucedido y la falta de control en espacios públicos; acciones en las cuales ya me encuentro abocado. De igual modo hacerles llegar mi acompañamiento en cada una de las marchas pacificas realizadas por la familia, en la cual solicitan justicia y celeridad judicial, para que no quede impune.”