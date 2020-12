Lalo Camino reabrió radio Eclipse para difamar a Carambia, Claudio Vidal y el Diputado Elorrieta.

El funcionario provincial se convirtió en el principal sostén económico de la FM de Claudio Crespo y sus diarios digitales, que volvieron con los tapones de punta para generar polémica en Las Heras, difamando a sus contendientes políticos.

El empresario de la noche Claudio Crespo continúa sumando motivaciones para hacer «el trabajo sucio» de Lalo Camino en Las Heras. Se trata de los suculentos pagos de publicidad provenientes del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que lograron comprar la línea editorial de Radio Eclipse y sus diarios digitales y, con ellos, iniciar campañas de desprestigio contra el actual intendente José María Carambia, el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz, Claudio Vidal, y el Diputado Hernán Elorrieta.

La cruzada de Crespo contra Carambia no es nueva, y se profundizó luego de que el intendente lasherense se negara a permitirle reabrir el night club Eclipse sin cumplir con los requisitos formales, y de no aceptar pagar una pauta publicitaria de 100.000 pesos para no sufrir hostigamiento mediatico, algo que el funcionario denunció como extorsivo.

Esta confrontación se avivó con la intervención de Camino, cuyo sector político perdió las últimas dos elecciones frente al representante de Movere, quien acordó con Crespo una importante suma de dinero que es abonada mensualmente a través de la concejal Laura Bilbao, para que se encargue de difamar no sólo a la gestión municipal de Cambiemos, sino a funcionarios de su propio sector político, como el Diputado por Pueblo de Las Heras Hernán Elorrieta, y la propia conducción del Sindicato Petrolero, que en los últimos días cuestionó su capacidad para comandar tan importante área de gobierno del estado provincial.