Lago Puelo: Apuntan a transformar el bosque quemado en huertas comunitarias y autosustentables

A través de un proyecto autogestivo, vecinos de la Comarca Andina apuntan a recuperar el suelo y la vegetación afectada por el fuego en los barrios El Pinar, Bosques del Sur y Ecoaldea, dentro del ejido de Lago Puelo.

“Simular un otoño” es la propuesta que comienza este sábado, donde la premisa “es devolverle a la tierra la materia orgánica que necesita para su recuperación tras el incendio del 9 de marzo”, con el aporte de residuos vegetales, semillas de pasto y otros componentes nutritivos para generar micorrizas, órganos que se generan debido a la combinación simbiótica entre la raíz de una planta y los micelios de un hongo. Trabajan como un sistema de absorción que se extiende por el suelo, con el fin de tomar el agua y nutrientes que la planta necesita (nitrógeno y fósforo, principalmente).

“La idea no es solo reforestar el bosque, sino también recuperar el suelo, fortaleciéndolo con nutrientes y proyectar espacios en donde se puedan hacer huertas orgánicas, comunitarias y sociales”, adelantó ayer Raúl Luciano Becerra, uno de los impulsores de la iniciativa.

Según explicó, “el plan surgió a partir del impulso de Aldana y Gabriela, vecinas de la Ecoaldea, aprovechando que aún hay días lindos y sol a pleno. La comunidad puede colaborar a través de la disposición para levantar las hojas secas de los nogales, lengas, pasto del jardín y todas las plantas que pierden sus hojas en otoño y traerlas a los parajes arrasados por las llamas, para depositarlas en los sectores más dañados, aquellos donde el fuego fue intenso y quemó hasta 50/70 centímetros de profundidad”.

“Allí no hay nutrientes ni señal alguna de vida y hay que restablecerla. Quienes no puedan participar de la primera jornada, igual pueden venir en el transcurso de la semana. Solamente pedimos que no traigan mosquetas u otras plantas invasivas. Posteriormente, el objetivo es reforestar con especies nativas, tenemos miles de semillas de cipreses, pero antes hay que hacer las tareas primordiales”, recalcó.

Reiteró que “actualmente solo hay restos de cenizas mezcladas con la pinocha (residuo del pino), hay que aprovechar todo para que los nutrientes resurjan y transformar este lugar en un vergel de comida y no un pinar de madera”.

Acerca de las etapas recomendadas por los expertos para recuperar los escenarios de grandes incendios forestales, Becerra anticipó que “igualmente nos pondremos en contacto con la gente del vivero de Mallín Ahogado, para que nos orienten a lo largo del proceso. La meta es que sea un espacio verde que produzca alimentos orgánicos para el consumo de sus habitantes y sea autosustentable”, graficó.

Señaló enseguida que “se suman vecinos de todos los barrios y del resto de los pueblos cordilleranos y de otras provincias. Alienta ver la colaboración que llega cada día para tratar de mitigar en parte la catástrofe. Por ejemplo, a pocos metros, está Jorge Belanko construyendo ya la sexta casa de barro, al frente de un equipo extraordinario que se ofreció voluntariamente para venir a trabajar por los afectados”.

Convocatoria

Precisó que “estamos convocando a toda la comunidad, sin prejuicios y sin rencores, porque guardamos la energía para recuperar lo que el fuego se llevó. Bienvenido también el aporte de alguna ONG o fundación que se quiera sumar”, indicó al tiempo que reconoció que “no estamos ajenos a la realidad de que la ayuda llega primero a los municipios, pero acá no queremos políticos haciendo campaña y sacándose una foto pretendiendo sacar tajada de una desgracia”.

La convocatoria para hoy es a partir de las 10, en los lotes anexos a la brigada de incendios de Las Golondrinas, entre los barrios Bosques del Sur y Ecoaldea, que “serán los primeros en comenzar a reforestar el lugar y levantar huertas orgánicas”, remarcó Becerra.

Finamente, el referente precisó que “todavía no está planificada la provisión de agua para el sector. Aún no tuvimos contacto con ningún municipio, así que seguimos aguardando que se solucione esa demanda para el conjunto de los vecinos. En lo inmediato, sabemos que tenemos varios meses de lluvias invernales que favorecerán las siembras. Una forma de recuperar el suelo es con avena, que será el paso inicial para fijar el nitrógeno y que reverdezca. Cuando llegue la próxima primavera, iremos aportando el riego necesario”.