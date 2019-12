La suba de retenciones a la exportación de crudo tendría poco impacto en Santa Cruz

Es porque nuestra provincia –a excepción de una operadora que representa el 5% del total producido- no exporta petróleo. La diputada nacional Roxana Reyes había advertido que podrían bajar los niveles de inversión por este tema. En el proyecto enviado al Congreso que se trataba hasta esta madrugada, la retención llegaba al 8% y no al 15% como en un principio.

Durante la madrugada de hoy, estaba previsto que se votara el paquete de leyes enviadas al Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández, que abarca una amplia agenda de temas, entre ellos los de derechos de exportación, tanto a las actividades del agro como al sector petrolero y minero.

En nuestra provincia, una de las primeras manifestaciones en contra del aumento de las retenciones al petróleo crudo fue de la legisladora nacional Roxana Reyes, quien en consonancia con otros dirigentes de Cambiemos de la Patagonia, reclamó al entender que una medida de estas características podría generar una estampida de las inversiones en el sector hidrocarburífero.

“Santa Cruz y las provincias productoras se verán muy afectadas por este nuevo decreto de retenciones porque el Estado nacional se queda con una parte de las exportaciones de hidrocarburos”, remarcó Reyes.

“Esta medida afecta las cuentas públicas de Santa Cruz por eso acompañamos el proyecto del diputado Menna (Chubut) y le pedimos al Ejecutivo Nacional dejar sin efecto la imposición de un derecho de exportación del 12% sobre la exportación de crudo, dispuesta recientemente”, remarcó la legisladora.

Por qué el impacto no será significativo- La declaración de Roxana Reyes –de hecho- fue realizada cuando aún no se había cambiado el proyecto bajando esa suba hasta el 12% a un 8%. Sin embargo, para el caso de Santa Cruz es importante aclarar que nuestra provincia prácticamente no exporta petróleo crudo.

Situación distinta tiene la provincia de Chubut, que sí exporta en mucho mayor grado que Santa Cruz, de ahí la preocupación de sus legisladores nacionales. Para el diputado chubutense Menna, la decisión del Ejecutivo “seguramente comprometerá los planes de inversión en los yacimientos y, con ello, el desenvolvimiento de las contratistas y subcontratistas que participan de esa cadena de valor; y por supuesto la situación laboral de los trabajadores del sector petrolero”.

En Santa Cruz, por su parte, aclararon que no habrá ningún recorte de recursos por esta medida impositiva del PEN, ya que el derecho de retención se aplica en el momento que se exporta. YPF, la mayor productora de Santa Cruz, representa casi un 70% de la producción de la provincia, es una empresa que produce, refina y vende al mercado local.

Lo mismo ocurre con SINOPEC, que opera en el mercado local. La única excepción podría ser PAE, que tiene mucha preponderancia en la provincia del Chubut, pero del 5% en la producción en Santa Cruz.

Lo cierto es que ya existía un derecho de retención a la exportación que estaba en 4 pesos por dólar, monto que se fue licuando, mientras que hoy está 7,50 pesos por dólar. Lo que estipula el proyecto de ley tratado en el Congreso es que la retención a la exportación de hidrocarburos, va a llegar a un tope de 8%.

