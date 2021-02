“La situación ambiental del Yacimiento es grave”

En la primera reunión de este 2021, que se realizó en la localidad de Las Heras, la Subsecretaria de Medio Ambiente del Sindicato Petrolero de esa localidad, recibió al referente de Caleta Olivia y realizaron una visita de campo en el Yacimiento de la Operadora YPF.

Tomas Gallegos y Luis Melo, referentes de ambas localidades, aprovecharon la oportunidad para delinear acciones conjuntas y poder articular una puesta a punto para las inspecciones y los informes que vienen elaborando.

En ambos casos los testimonios coinciden en la falta de “recurso humanos y cuadrillas” para poder hacer frente a la demanda ambiental en el Yacimiento y a la “poca inversión” en el mantenimiento de los equipos, algo que se ve reflejado en los 1200 Informes de faltas ambientales en lo que va de la creación de este sector dentro del Sindicato.

“El campo está complicado cada vez es menos gente trabajando y no logran cubrir las necesidades básicas, no hay mantenimiento preventivo en los equipos y se generan incidentes ambientales afectando al medio ambiente, la flora, la fauna autóctona” expreso Melo.

Tomas Gallegos indicó que se va a cuantificar la falta de personal en las cuadrillas “de 10 pozos que visitamos, 9 tienen problemas, o en el suelo, o en los AIB, en las baterías, hacen pozos de petróleo y no le ponen mallas y la fauna es víctima de esto”.

“Siempre decimos que el campo está mal, pero no tenemos una vara para medirlo, ahora vamos a ir pozo x pozo y vamos a cuantificar el desastre ambiental y la mano de obra que falta, aunque YPF siga bajando cuadrillas, la idea es poner todo sobre la mesa y discutir la necesidad que hay” indicó.

Gallegos pidió que haya prevención “Más mano de obra en el campo para remediar antes que pasen los accidentes, todo lo que es cañería, ataque, se pudren cumplen su ciclo de vida y se rompe, tiene que tener mantenimiento pero sin personal esto se rompe, se han caído AIB completos”-

Para finalizar ambos referentes coincidieron que el trabajo ambiental del Sindicato Petrolero Santa Cruz es para conservar nuestro medioambiente “Claudio ha creado la única Subsecretaria de Medio Ambiente que tiene un Sindicato Petrolero en todo el país, eso nos motiva a seguir trabajando por la salud, la seguridad de nuestros compañeros y el mejoramiento de nuestro medio ambiente”.