La CGT en alerta ante SINOPEC

Se agrava el conflicto con Sinopec y

desde la gaceta pudimos comunicarnos con Julio Gutierrez Secretario General de la CGT Regional Zona Norte de Santa Cruz quien nos decía:

Desde la CGT zona Norte queremos comunicarle a toda la sociedad de la provincia, el alerta sobre la situacion que vive hoy la industria del petróleo y convocar a una reunion extraordinaria para el dia Viernes donde el tema central es “La situacion de la Operadora Sinopec y una nueva ola de despidos” esto es lo que nos informaba su Secretario General, no da para mas!. Es necesario que las autoridades de la provincia tomen este asunto con la responsabilidad política que asumieron en las audiencias conciliatorias y resguarden el trabajo de los ciudadanos de la provincia, si #sinopec no quiere invertir y sigue en esta actitud de desidia permanente, hay que quitarles las areas para que vengan operadoras serias que de verdad cumplan con los compromisos asumidos.

Desde la central obrera no se descarta un paro regional en toda la industria!

Cgt Santa Cruz