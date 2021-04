Kaky González: “No seré candidato a Diputado Nacional”

El intendente de Puerto Deseado confirmó este lunes a DN que no hubo siquiera un ofrecimiento para el cargo y que de haberlo no lo hubiera pensado por respeto a los vecinos de la ciudad que lo votaron. Aunque aseguró que se viene algo tan grande para la ciudad que le impediría dejar el mando de la misma.

En dialogo con este portal González fue letal al decir que “no, nunca me han llamado, ni propuesto ser candidato a diputado en estas elecciones y si hubiera habido ese ofrecimiento no lo aceptaría porque uno se debe a la voluntad de los votantes que me acompañó para ser reelecto intendente de Puerto Deseado”.

podría llegar una inversión de más de 2 mil millones de pesos a la ciudad “por lo que ese es el motivo más grande que tengo para seguir. En materia de obra pública hablamos de casi 2 mil millones de pesos que incluyen todos los trabajos en el muelle local, una plazoleta para trescientos contenedores refrigerados, los cambios en el sitio 1 y 2 y se calcula que para septiembre se llamará a licitación para la reparación de los sitios 3 y 4”.

Casi dos millones de pesos se invertirán en Puerto Deseado durante el 2021

Pero González no se quedó atrás con la enumeración de obras que llegarán a la ciudad portuaria y que fueron presentadas ante Recursos Hídricos y ENHOSA de Nación, además del Argentina Hace 2, 64 viviendas “que pronto comenzaremos con su construcción”, y todas las obras que se pondrán en marcha conjuntamente entre el gobierno provincial y el municipal “que superan los 180 millones de pesos”.

