José Llugdar: «Los trabajadores jerárquicos van a percibir un piso asegurado del 60%»

Así lo aseguró esta mañana el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquicos, José Llugdar a La Vanguardia Noticias en Radio (FM 106.1).

Se estuvieron llevando adelante diferentes negociaciones desde el gremio con las operadoras. «Podemos decir que esta negociación empezó el 23 o 24 de marzo, con rondas de conversaciones, y luego de ello esta tarde estaremos firmando un acuerdo en el Ministerio de Trabajo», adelantó Llugdar.

En lo particular, las conversaciones que mantuvo el sindicalista fueron en representación de la Cuenca que conforma a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Acuerdo

Llugdar indicó que nunca se había firmado, ni ninguna institución firmó este tipo de acuerdo. «Lo que debe quedar en claro que esto lo perciben aquellos trabajadores que están en domicilio sin tareas asignadas», mencionó y destacó que «van a percibir un piso asegurado del 60%».

Agregó que «los trabajadores que están prestando tareas desde el domicilio, desde el lugar de trabajo, los salarios son normales, aquellos que trabajan 8 horas perciben 8 horas o 12 horas o lo que realice en horas la contraprestación».

Se trata de un acuerdo por 60 días y se irá monitoreando para ver qué es lo que sucede luego de ese período. «La situación es caótica y es realmente preocupante», dijo Llugdar.

«Hay empresas que no pudieron certificar ni una hora de trabajo realmente, y es en esto donde nuestro gremio estaría asegurando a aquellas empresas que no realizaron contraprestación también se le reconozca frente a la operadora ya que no pueden hacer frente salarial», mencionó.

Comentó además que «muchas de las empresas tendrán ayuda crediticia o por parte de la operadora. Vengo charlando con distintas empresas de que muchas no pueden hacer frente. En marzo hubo muchas empresas que desdoblaron el salario asique creemos que recibirán o saldrán a buscar un ayuda crediticia».

En cuanto a la situación laboral en tiempo de pandemia, en los yacimientos hay una actividad muy pobre, donde labora sólo el 30% de los trabajadores, y lo que quiere decir que el 70% restante se encuentra en sus casas. «Esa es la realidad», aseguró Llugdar.

Reactivación

«Como país productor de petróleo, hidrocarburos y energía, estoy esperanzado en un modelo o la intención del gobierno nacional de la reactivación nacional al respecto. Sin trabajo no tenemos futuro, esperamos que la industria nacional se pueda mover para que nosotros nos podamos insertar dentro de esto», dijo Llugdar y lamentó que hoy «no hay industria funcionando, no hay precio internacional, la verdad que va a ser muy preocupante si no se implementan políticas y no se reactiva el consumo. Tengo esperanzas -agregó – si no somos competitivos quedaremos en el camino».