Güenchenen: “Pan American y la provincia están ingresando personal de afuera en Cedrón Chico”

El Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero critico fuertemente a la operadora Pan American Energy y al gobierno provincial asegurando que estos estarian ingresando personal de otras provincias a operar en Santa Cruz, tras la medida de fuerza iniciada en la jornada de ayer en el yacimiento operado por la multinacional. “No están invirtiendo, y el poco trabajo que están haciendo, quieren traer gente de otras provincias” sentenció.

En la jornada de ayer, desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz se inició una medida de fuerza en el yacimiento Cedrón Chico, en reclamo por el ingreso de trabajadores de otras provincias a desarrollar funciones en territorio santacruceño.

“Estamos indignados por esta decisión, y no lo vamos a permitir” manifestó el Secretario Adjunto, Rafael Guenchenen. “Esto viene pasando desde hace tiempo en los yacimientos que están al sur de Cerro Dragón, y no da para más. Desde la provincia no están realizando ningún tipo de control del personal que traen de afuera, como tampoco del gas y del petróleo, que se están yendo directamente a Chubut”.

“A Pan American le dieron un yacimiento de los más grandes, y son de los que menos están invirtiendo. Y el poco laburo que están haciendo, quieren traer gente de otras provincias” finalizó el dirigente.

Cabe destacar que PAE en la actualidad, es la segunda productora de petróleo y gas natural de la Argentina y opera en las cuatro principales cuencas del país: Golfo San Jorge, Noroeste, Neuquina y Marina Austral.