Garrido presentó un proyecto para paliar la crisis económica ocasionada por el coronavirus

El diputado provincial por SER Santa Cruz, José Luis Garrido, presentó un proyecto con carácter de urgencia que exige tener en cuenta a los sectores que no fueron alcanzados por el decreto nacional y tienen parada su economía.

A fin de evitar que se extienda la crisis económica, el diputado provincial José Luis Garrido presentó un proyecto de decreto en el que pide a las autoridades del Poder Ejecutivo que dispongan de una Comisión, Económica, Política, Social y Sindica (CEPSyS )

Garrido afirmó que : “Ante el estado de situación de la emergencia sanitaria creemos que es fundamental empezar a articular con todos los sectores que componen la sociedad, una estrategia que esté basada en crear una comisión para poder llegar a todos aquellos que no quedaron embarcados en los decretos nacionales, como por ejemplo los pequeños comerciantes que no pueden abrir sus puertas, que tienen gastos fijos y no solo tienen que ver cómo sostener a sus empleados sino a su familia y garantizar sus ingresos para abastecerse en lo mínimo e indispensable durante lo que dure esta pandemia “.

Asimismo, se preguntó:” Qué va a pasar con aquellos que no pueden trabajar y tienen que seguir pagando el alquiler”, dijo.

“Por ejemplo, qué va a pasar con las pequeñas Pymes con los distintos impuestos y cargas impositivas que tienen y que no pueden estar llevando adelante sus emprendimientos”.

“Hay que ver cómo llegamos para abastecer con alimentos en primera instancia a aquellos trabajadores que lamentablemente están sin actividad, aquellos monotributistas que no fueron alcanzados en el decreto presidencial, que están enmarcados en otra categoría pero que no pueden abrir sus comercios”, expresó Garrido.

“Creemos -agregó- que los sindicatos tienen que estar participando, y además deben ser parte de las definiciones tanto el poder legislativo el poder judicial, nosotros hacemos mención al juzgado del menor y la familia porque entendemos que hay casos que son urgentes y que el estado tiene que llegar de forma inmediata”

Finalmente expresó “ Estas cuestiones que nos sobrepasan a todos merecen una organización para llevar de la mejor manera esta situación y poder plantarnos ante la adversidad que la vamos a tener, porque esta crisis económica se va a profundizar, por eso hay que estar articulados para poder estar cerca de la gente y de los que más necesitan no solo al sector de desocupados o a los más vulnerables sino de aquellos que encararon emprendimientos que hoy se ven paralizados y con ellos sus economías”, cerró.