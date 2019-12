Fernando Españón recibió un municipio “fundido”

Así encontró la comuna el intendente de 28 de Noviembre, desorden administrativo y contable. Millonaria deuda a proveedores. Paró obras, detectó pagos no justificados y una pileta “trizada”. Evalúa retrotraer pases a planta y recategorizaciones aprobadas un día antes de que asuma. Hoy se reunirá con el Ministro de Gobierno.

No hubo transición y el Tribunal de Cuentas debió oficiar de veedor para que exista un traspaso “normal” entre el ex jefe comunal, Hugo Garay, ahora diputado por el Pueblo y el intendente Fernando Españón (como publicó la semana pasada TiempoSur).

Pero no fue el final sino el inicio para conocer el estado administrativo, financiero y económico de 28 de Noviembre. A seis días de su asunción, Españón todavía no cuenta con un panorama general, pero lo que sí sabe, es que el municipio está “fundido”.

“Tenemos todas las áreas detonadas con una desidia total”. La nueva gestión realiza un inventario de cada sector que documenta fotográficamente. “Todo lo recibido en el acta de traspaso está sujeto a revisión”.

El Tribunal de Cuentas deberá realizar la auditoría, pero será después de que cotejen toda la información.

SOCIAL

-Graficó que en el comedor escolar que depende del municipio “utilizaba vasos descartables” y no tiene sillas. “La provincia tiene infinidad de programas para atacar la situación social, pero se atrasaron tanto en las rendiciones, que no pueden enviar fondos si nos los rendís”, explicó.

-No hubo informes sociales para entregar asistencias financieras, aunque desde el área se efectuabanpagos. “Se coteja con los informes sociales y además queremos saber si las personas que estaban beneficiadas han recibido esos importes”, marcó.

– El albergue municipal “no sabemos si tiene colchones nuevos o los han sacado”.

“Tuve la posibilidad de hablar con la nueva Ministra de Desarrollo Social (Bárbara Wienzettel). Hubo la mejor predisposición del Gobierno en distintas áreas del Ministerio. Ella nos dio su acompañamiento y que preparemos todo que nos van a ayudar pero hay que regularizar situaciones, entiendo yo”, resaltó.

“Esto tiene que ver con la vagancia de los funcionarios de la anterior gestión, porque no se han hecho los procedimientos administrativos como se debían hacer”, fustigó.

FONDOS

Al existir un “desastre contable”, a ciencia cierta no sabe con cuántos fondos dispone la comuna ni tampoco cuánto necesita exactamente para abonar el aguinaldo, aunque presume que serían 14 millones de pesos.

La comuna paga con giro al descubierto, es decir, no le alcanza con lo que recibe de Coparticipación y debe acudir al crédito financiero.

También calcula que debe contar con poco más de 8 millones de pesos más para abonar los pases a planta, contratos, recategorizaciones y adicionalesnuevos que se aprobaron en el Concejo Deliberante antes del cambio de autoridades y que tuvieron la venia del sindicato y el Ejecutivo.

“Es tan complejo que evaluó retrotraer todo lo que se ha hecho porque debo evaluarlo”, adelantó, y por eso los nuevos ediles “deberán brindarnos las herramientas para que podamos funcionar, porque se pone en riesgo el funcionamiento”.

“Si debo no decir nada y dejar que esto siga, termino pagando el sueldo en cuotas, alertó. No quiero eso, quiero que mis compañeros municipales cobren pero no puedo funcionar de esta manera”, recalcó.

DEUDAS/OBRAS

La deuda a proveedores alcanzaría los 16 millones de pesos, aunque Españón aclaró que “hay que cotejarlo y me animo a decir que la deuda es mucho más”.

-Existen informes para efectuar pagos por “asesoramiento” en la creación del basural, que se le pidió a “personas de la localidad”.

-Hay pagos que deben realizar pero con “fotocopias de expedientes”.

-El Secretario de Obras Públicas paralizó obras por “faltante de documentación”, como fue la realización de 5 mil metros lineales de cordón cuneta, por lo que evalúan que se construyó por medio de fondos del IDUV. “El primer cordón cuenta que tiraron, está todo trizado”.

-El parque automotor “está destrozado”, y la comuna no cuenta con vehículos para levantar si quiera el pasto. “Hemos hecho una revisión porque hay más Kangoo que camionetas para realizar la limpieza”, detalló.

-La Escuela de Danza municipal cuenta con llamado a licitación para construir baños, aunque “la escuela completa está inundada”.

-El anexo polideportivo “está desguazado” sin funcionar por problema en las cuatro calderas. Incluso Distrigas “levantó el servicio por fuga de gas”. Esto implicará que deba hacer una “inversión millonaria para que funcione todo con calderas nuevas”.

-La pileta del natatorio “está trizada, partida al medio”, a días del inicio de las colonias de verano.

Hoy Españón se reunirá con el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani. “Llevaré lo que tengo, la información que me den los compañeros municipales que trabajen en las áreas contables”, advirtió.

Fuente: Tiempo Sur