Fernando Españón, el intendente que se defiende del hostigamiento del Concejo Deliberante

El mandatario dice que esa situación obedece a que algunos «no se aguantan estar más en el poder».

Reconoció, no conocer a Carambia, y que le gustaría tener más recursos económicos para su localidad.

Ganó con el 65% de los votos y llegó a ser intendente de la localidad de 28 de Noviembre por el partido SER de Claudio Vidal. Fernando Españón, ha sido noticia provincial por estos días, ya que el Concejo Deliberante votó positivamente para destituirlo de su cargo.

«Estoy tranquilo con el acompañamiento de la gente, los vecinos en el aniversario del pueblo se autoconvocó, me emocionó el cariño y la fuerza que me dieron para seguir trabajando por la comunidad», dice el hoy intendente de la localidad de 28 de noviembre.

En diálogo con FM Vanguardia, el mandatario hizo un repaso por sus logros de gestión y no dudó en calificar como «antidemocrática» la actitud de los ediles de aquel lugar, que buscan destituirlo, sin respetar al 65% de quienes lo eligieron en las elecciones de 2019.»Desde que asumí, tengo un Concejo, que por no acceder a los que me proponían, hacen lo que hacen, una actitud antidemocrática», dice Españón y recuerda que en todo momento contestó los informes técnicos y contables que les piden, «no les alcanza y me vuelven a pedir, es un hostigamiento del que a la gente le hartó», precisa.

Luego de haber llegado a la intendencia por el partido de Claudio Vidal, a quien le agradece el acompañamiento y la fuerza para continuar en este camino, Españón comenta que esta situación obedece a que «no aceptan estar más en el poder y porque buscan otra intencionalidad política, la única verdad la tiene el pueblo de 28 de Noviembre», define y detalla que cuando ingresó al municipio, encontró un déficit de de $32 millones mensuales, de los cuáles 19, son a proveedores, «hoy la comunidad empieza a ver otras otra realidad, y destaca, que sólo tuvieron 4 o 5 contagios por Covid, hace dos meses que no tenemos contagios, hicimos un trabajo estupendo, sostiene.

En cuanto a su relación con el gobierno provincial, el intendente explicó que es asistido mediante la coparticipación y los adelantos correspondientes, y considera que le gustaría tener más recursos, pero son conscientes, del esfuerzo de la provincia ante la pandemia. Asimismo, adelantó que buscará, mantener otra reunión con el ejecutivo para garantizar el aguinaldo y consultado, esquivó responderle al intendente de Las Heras, quien lo había criticado, «a Carambia no lo conozco-dijo- no voy hablar de su comunidad, no voy a ser atrevido de hablar de algo que no conozco, señaló.

Por último el mandatario puso de relieve el llamado de nación para la remodelación del hospital de esa localidad y reconoció trabajar en la recaudación municipal, porque lo que se busca bajar el déficit, ya se redujo, de 19 a 11 millones, un ahorro importante con el apoyo de la comunidad, agradeció Españón.

fuente: LVN