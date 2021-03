Fernando Españon: «Claudio Vidal esta preocupado por todos los ataques que estamos sufriendo»

Luego de haber cumplido el primer año de gestión al frente del municipio de «28 de Noviembre», el intendente Fernando Españon dialogó con FM Vanguardia y dio su mirada sobre los permanente ataques políticos que sufre por parte de la oposición local. «Es tedioso tener que dar las explicaciones y desmintiendo maniobras políticas que no benefician a nadie», sostiene, y recalca que no tiene el tiempo para estar desmintiendo cosas que no se hacen». Asimismo, les reclama a la oposición, responsabilidad, porque tuvieron la posibilidad de gobernar y no aceptan los resultados de las elecciones.

Con énfasis en la obra publica, Españón, dijo que «son obras que se hacen con mano de obra municipal», luego de mucho tiempo que no se hacía bajo esta modalidad, y pone de relevancia su gestión en salud pública con la creación de una secretaría, ya que entiende que 3 médicos para 14 mil habitantes es una cuestión a resolver en lo inmediato.

Asimismo, el mandatario sostiene que «hay un sinfín de cosas que hacemos, y de manera distinta», y no duda en afirmar que «algunos sectores no se bancan eso, por la incapacidad para gobernar que tuvieron».

En cuanto a su pertenencia al sector de Claudio Vidal, SER, Españon señala que eso puede ser un condicionamiento importante, porque «hay complicidad de algunos para poner palos en la rueda» y recuerda que cuando se planteó la destitución del intendente, la gente salió a respaldar nuestra gestión, para decir basta con estos ataques, «lo único que hacen es potenciar a una gestión que está trabajando», sostiene

Por su parte el intendente de 28 de noviembre, hace lugar a la autocrítica y dice que la cuestión salarial es un tema por revertir, «es un reclamo genuino y real, la categoría más baja es de $22 mil y la más alta, llega a los $32 mil, por eso no le puedo exigir más a los trabajadores, de todas maneras-agrega- este será un planteo que haremos al gobierno provincial, porque necesitamos ayuda, porque nuestros compañeros necesitan un respiro

Consultado sobre su relación con el titular del sindicato de petroleros privados, Españon señaló que «nuestro máximo referente es Claudio Vidal, quien tiene una mirada distinta sobre santa cruz, quizás para mi eso sea más difícil», y remarca que Claudio esta preocupado por todos los ataques que estamos sufriendo, solo queremos cambiar la historia de ese pueblo, advierte.

(la vanguardia noticias)