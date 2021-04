EUGENIO QUIROGA TENDRÍA UNA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DENOMINADA “EXCLUSIÓN DE HOGAR”

En función de que en las redes sociales corre una serie de información errónea detrás de la decisión tomada por el gobierno provincial, para licenciar al Vicegobernador Eugenio Quiroga, como siempre sucede en estas situaciones, OPI recurrió a fuentes altamente confiables de la policía provincial, con actuación en este caso y si bien hasta el momento no podemos hacer públicas las denuncias, vamos a tratar de describir lo sucedido en el caso que involucra al Vicegobernador, sin cerrar la posibilidad de que coexistan con estos datos, otros elementos sustanciales que puedan hacer variar la gravedad de la acusación y denuncia que pesan sobre el alto funcionario provincial.

La víctima de todo este caso sería una hija menor transgénero que tiene el Vicegobernador, padre de tres hijos más y la denuncia ante el Juzgado Nº 2 de Caleta Olivia la habría llevado a cabo una Licenciada en Piscología de apellido Rivarola, que trabaja para la policía provincial, pero, contrariamente a lo que se está difundiendo, la profesional no atiende a la menor, sino que su hija es amiga de la hija de Quiroga y fue a través de ella que Rivarola se habría enterado de los pormenores del abuso cometido contra la niña.

Hasta el momento, no está categorizado el abuso que Quiroga habría cometido contra su hija. Se habla extraoficialmente y en las redes de “abuso sexual”, pero de ninguna manera está fundada y/o confirmada esta versión hasta el momento. Las fuentes refieren que el abuso no solo puede ser físico, sino también puede ser psicológico. En este punto no descartan que Eugenio Quiroga no aceptara la elección de vida de su hija y vulnerara sus derechos con permanente acciones de tipo discriminatorios, insultantes y de permanente ataque a su condición de niña trans, lo cual habría generado en estos días, un intento de suicidio por parte de la víctima, que desencadenó todo este escándalo de proporciones, no solo por lo que implica todo ello a título personal y familiar, sino por las fuertes connotaciones políticas que van implícitas.

Las mismas fuentes indicaron que con anterioridad a estos hechos, Eugenio Quiroga tendría dictada una “Exclusión de Hogar”, medida judicial que le habría sido aplicada por el Juzgado provincial de Familia de Caleta Olivia, en plena función como Vicegobernador.

A raíz de esta medida judicial aplicada al funcionario provincial y presidente de la Cámara de Diputados, los abuelos maternos de los 4 hijos que tiene Quiroga, producto de su matrimonio con su esposa ya fallecida, se mudaron desde Córdoba a Caleta Olivia, para hacerse cargo del cuidado de los menores, en virtud de la medida restrictiva impuesta por la justicia al actual vicegobernador, padre de los chicos en custodia.

El Juzgado del Menor y la Familia entiende sobre la violencia y abuso contra la mujeres y menores, funciona mancomunadamente con la Oficina de la Niñez, la cual está dentro de la órbita administrativa del IntendenteFernando Cotillo, amigo personal de Quiroga y no pocos hoy admiten que esta medida judicial tomada contra el vicegobernador hace unos meses, pueda estar “pisada” convenientemente para evitar el escándalo que finalmente, a través de los hechos recientes, no han podido contener.

Por ley, la Oficina de la Niñez faculta a la municipalidad a hacerse cargo de todas las actuaciones, teniendo intervención ante cualquier hecho que vulnera los derechos del niño y fue esta oficina la que tuvo un papel fundamental en la destitución de las tres juezas de Caleta Olivia, Angélica, María del Rosario Alvarez Zari y Malena Totino involucradas en la adopción ilegal de un bebé hace unos años atrás. Lo que se indica, en relación con la medida precautoria aplicada a Quiroga, es que el expediente de Familia ingresado a este organismo, está “pisado” y a resguardo de cualquier tipo de difusión y/o conocimiento.

En cuanto a la reacción del gobierno provincial sobre el apartamiento del vicegobernador, hay quienes advierten que cuando el Ejecutivo sacó el comunicado de la licencia de Quiroga, ni siquiera había sido consultado con el vicegobernador. Fue una decisión tomada de parte de la gobernadora, por el nivel de repercusión negativa que tiene el tema en el corazón de las políticas públicas en materia de familia, niñez y género, que potencia la provincia y sobre las cuales Rocío García monta su relato político y sobre cuyos argumentos este caso actúa con efecto devastador, por cuanto golpea fuertemente el corazón del poder.

Por ley al vicegobernador deberían pedirle el desafuero, pero usaron como mal menor el pedido de licencia, para lograr el alejamiento del alto funcionario, como figura central del gobierno y evitar que las esquirlas de esta detonación que amenaza al propio gobierno, no lleguen con tanta letalidad a la gestión de la hermana de Néstor. El otro problema que enfrenta el gobierno y los jueces de la provincia, es que para poder ser indagado un ministro, el vicegobernador o un legislador, previamente debe ser desaforado, no licenciado, como es el caso de Eugenio Quiroga.

Un dato de última hora, es que debido al estado psicológico de la menor, aún no le han podido realizar la cámara Gesell, cuestión que estaría reservada para los próximos días. (Agencia OPI Santa Cruz)