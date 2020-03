Encuentro Patagónico de Mujeres – ATE SC Y CTA Autónoma

Con la apertura a cargo de la Secretaría General de ATE Santa Cruz y la CTA Autónoma Santa Cruz, Olga Reinoso, junto a María Rebolledo, integrante del programa de ATE Formador para Formadores de la provincia de Neuquén, inició el encuentro que reúne a referentes de género y diversidad de la patagonia y la dirigencia nacional de ambas organizaciones.

A partir de las 11 hs. comenzó en el auditorio del Complejo Cultural Santa Cruz el Encuentro Patagónico de Mujeres abierto a todo público que busca aportar al debate y a la transformación de nuestras vidas.

CAMBIO CLIMÁTICO, HIDROCARBUROS Y FRACKING

En torno a las problemáticas de la región patagónica, el primer panel abordó el cambio climático, hidrocarburos y fracking a cargo de la referente nacional Marta Maffei, Docente Política y dirigente sindical, ex Secretaria General de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación), Fundadora de la CTA y ex Diputada Nacional, quien advirtió la dependencia permanente de las corporaciones por parte de los gobiernos «ya sean liberales o un poco más progresistas» en donde «seguimos sometidos al extractivismo más salvaje, con saldos de contaminación y hambruna, ya que las casas matrices de esas empresas que extraen minerales y petróleo están en el exterior y no dejan nada en las poblaciones de explotan», exigiendo que «las organizaciones debemos estar soplando la nuca de quienes gobiernan, debemos formarnos para ser custodios de nuestros pueblos».

POLÍTICAS EXTRACTIVISTAS: NEUQUÉN BAJO LA LUPA

Teresa Rioseco, Diputada Provincial de Neuquén desarrolló su exposición bajo el lema «Neuquén bajo la lupa» enfocándose en el sistema extractivista y el peligro sobre el medio ambiente en donde grandes corporaciones explotan los recursos de manera irresponsable, sin considerar a los pequeños productores ni la agricultura familiar. En este marco se plantea la necesidad de una organización que se forme para poder defender la soberanía económica y lograr la dignidad de nuestros pueblos.

GÉNERO Y DIVERSIDADES

El segundo panel estuvo a cargo Directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional, integrante del Espacio de Niñez y Territorio, Secretaria de Género de la CTA Autónoma Capital, (Género y Diversidad), Clarisa Gamberra, quien hizo hincapié en la necesidad de fortalecer en cada provincia los espacios de discusión de Género y Diversidades de ATE, en este marco dijo que «la relación de fuerzas todavía no está de nuestro lado, por eso tenemos que seguir trabajando, fundamentalmente para adentro del sindicato».

HERRAMIENTAS DEL INADI

La delegada del INADI Santa Cruz, Lucrecia Vivanco, formó parte del mismo panel informado las herramientas que brinda el INADI en cada una de las instancias de discriminación, manifestando «nadie desconoce que las mujeres y las distintas disidencias somos víctimas de discriminación permanentemente, aún hoy», en este marco brindó una charla acerca de la identidad del INADI, su funcionamiento y las herramientas de denuncias.

SALIR DE LA HETERONORMA

Posteriormente parte del Colectivo Trans de la provincia de Río Negro abordó la problemática del sector y la necesidad de discutir dentro del espacio de género el abordaje de las disidencias y de cómo salirnos de la heteronorma.

El final del panel estuvo a cargo de Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta de la CONADU Histórica, Secretaria General Adjunta de la CTA Autónoma Nacional, (Feminismo y Sindicalismo), quien hizo hincapié en que «el desafío es la construcción de la agenda de la clase trabajadora con perspectiva de género y el camino que tenemos por delante las mujeres y disidencias que tiene que ver con la Ley Micaela, con los protocolos para prevenir y atender en situaciones de Violencia de Género y que tiene que ver con el convenio 190 de la OIT sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo» en este sentido «saludo la iniciativa de este Encuentro Patagónico de Mujeres», sostuvo.

El primer día de este encuentro culminó con la obra «Fuiste Silvestre una vez, no te dejes domesticar» de Isadora Duncan; del Taller a “Dos Cuadras de la Luna” de Marta Ventura.