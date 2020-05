Encuentran irregularidades en yacimientos santacruceños

Funcionarios del Instituto de Energía de Santa Cruz, de la Dirección de Trabajo zona norte (dependiente del ministerio), de la Dirección de ambiente zona norte y el presidente de la comisión de energía de la Cámara de diputados, Hernán Elorrieta, recorrieron parte del área concesionada a PAE y encontraron diversas irregularidades. Desde incidentes medio ambientales hasta el incumplimiento de la ley del 70/30 en el personal de la operadora y de las empresas de servicios.

De parte del Instituto de Energía, el vocal Lic. Pablo Gordillo Arriagada y el Subgerente zona norte, José Miguel Yacante se labró un acta de Inspección a la operadora requiriendo habilitar accesos a la base desde Santa Cruz. En reunión con el jefe del distrito 9, Julián Isaac se solicitaron los protocolos COVID-19 implementados por PAE al verificar que personal de la operadora y contratistas no cumplían con los mismos al ingresar a Santa Cruz.

Los representantes del Ministerio de Trabajo, Renato Bonilla y Guillermo Cortez, también participaron de la recorrida por el sector ubicado al norte de la provincia donde el límite con Chubut es solo un cartel. Durante la inspección dirigida por el Director de Trabajo Zona Norte, quedo en evidencia el incumplimiento de la Ley 3.141 (70/30 en personal de trabajo).

Trabajo labró dos Actas, la primera dejando en evidencia en incumplimientos de la cantidad de trabajadores santacruceños, se le pidió remitir el listado de personal de la base y del que trabaja directamente con PAE, ya sea propio y de las empresas de servicios contratadas. En el dialogo con el jefe de distrito 9 de la empresa, adujo que no podía responder a la requisitoria ya que no había sido pactada una reunión y/o la inspección previamente.

Como consecuencia de esto, los representantes de Trabajo, labraron otra Acta, es ente caso de Obstrucción, ante la negativa de dar documentación e información requerida y al no dejar entrar a la base para la inspección. Desde la empresa se alegó que “por protocolo no podían ingresar” al ser pedidos estos (protocolo) no contaban con ellos y nuevamente se negó la presencia de personal sanitario o medico en el lugar.

Trabajo dejo constancia de otras irregularidades, en el camino pudo verificar, mediante entrevista a trabajadores, que el 100 % de estos eran de Chubut, ninguno presta servicios en empresas afincadas en la provincia. De esta forma la operadora PAE queda pasible de multas económicas y hasta de un posible cese de actividades ya que no cumplen con el reciente protocolo homologado entre la provincia de Santa Cruz y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado que firmaran el ministro Nadalich y Claudio Vidal.

Sebastián Georgion, referente en la zona norte de la secretaria de estado de Ambiente ha observado diversas irregularidades ambientales por parte de la operadora, vinculadas a los malos usos de los recursos hídricos, chatarra dispersa por distintos sectores como así también ocurrencias de incidentes no declarados.

Por último, el presidente de la comisión de energía y combustibles en la Cámara de Diputados, Hernán Elorrieta afirmó “es impresionante como PAE se ríe de todos los santacruceños, se llevan el petróleo sin dejar nada, ya que no hemos visto ningún compañero de acá trabajando, todo viene de Chubut, ni el agua que toman compran acá”.

“El gobierno santacruceño tiene que actuar ya, no podemos dejar que sigan haciendo lo que quieran, en el sindicato hay bolsas de trabajo con gente desocupada todos los días, PAE no respeta a nadie, es inadmisible lo que hacen” y agrego “además no cumplen con ningún protocolo, están entrando a Santa Cruz sin ningún control, el sindicato ha hecho una inversión para garantizar las condiciones sanitarias en yacimientos y PAE trae personal de Chubut sin pasar ningún control. El límite es un colador. PAE está atentando contra la salud de los santacruceños”.

“Hago responsable al presidente de PAE, Alejandro Bulgheroni, si hay un solo caso de Covid-19 en ese sector, no tienen respeto por nuestra provincia, tenemos que actuar rápidamente y lo vamos a hacer” sentenció Elorrieta.