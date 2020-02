Eduardo Costa mudo, senador para qué?

Así lo consignó el sitio especializado «El Parlamentario», al hacer un balance de la gestión legislativa del año pasado.

El radical Eduardo Costa, senador por Santa Cruz hasta 2023, figura como uno de los integrantes de la cámara alta que no habló en todo el 2019. El sitio indica que el ex presidente Carlos Menem y la la santiagueña Blanca Porcel de Riccovelli, están entre los que no tomaron la palabra. Dicen que las comparaciones son odiosas pero el legislador santacruceño no abrió la boca en todo el año.

Tras la dura derrota en la elecciones de Santa Cruz, Eduardo Costa ha desaparecido del ámbito político provincial, aún con algunos dirigentes que le responden trata de sostener lo poco que le quedó luego de la categórica derrota. Sin respuestas a la prensa, sin declaraciones de una realidad que parece tenerlo como un espectador sin voz, solo mediante las redes sociales aparece esporádicamente.

No es es legislador que votará una sociedad que le dio la llave del cambio en la provincia, una UCR que busca reconstruirse lo tiene afuera del proyecto del partido centenario para las próximas elecciones.

Cuánto dijo cada uno

1°) Mayans, José Miguel

14.719 palabras

2°) Fuentes, Marcelo Jorge

14.228 palabras

3°) Petcoff Naidenoff, Luis

13.373 palabras

4°) Odarda, María Magdalena

11.311 palabras

5°) Pinedo, Federico

11.268 palabras

6°) Fernández Sagasti, Anabel

11.222 palabras

7°) Caserio, Carlos Alberto

11.135 palabras

8°) Pichetto, Miguel Ángel

10.179 palabras

9°) País, Juan Mario

9.232 palabras

10°) Sacnun, María de los Ángeles

8.807 palabras

39°) Fernández de Kirchner, Cristina

1.918 palabras

65°) Alperovich, José Jorge –

Costa, Eduardo Raúl –

Espínola, Carlos Mauricio –

Menem, Carlos Saúl –

Totales

249.486 palabras

Fuente: Índice de Calidad Legislativa