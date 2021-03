Diputada provincial pidió al gobierno que se prepare para una segunda ola del virus

La Diputada presentó un proyecto en la legislatura provincial en el que solicita urgentemente al Gobierno de la Provincia que se adelante a la saturación del sistema sanitario, que contrate a los profesionales de la medicina que hagan falta, que duplique las camas de COVID y UTI en la provincia, y que apruebe la utilización del ibuprofeno inhalado.

«Tenemos la experiencia de la primera ola que fue arrasadora y se llevó la vida de muchos santacruceños. No podemos esperar totalmente desarmados a la segunda ola para lamentar más víctimas. El propio personal médico está diciendo a gritos lo que falta y son mayor cantidad tanto de equipamiento como de profesionales de la salud», sostuvo Ricci.

La Diputada Provincial se refirió a las declaraciones de médicos de los Hospitales públicos y privados más importantes de la provincia a quienes no se les ha cumplido con los pagos acordados y que también denuncian falta de insumos y personal en los nosocomios.

«Hace un año teníamos, según informes oficiales de antes del inicio de la pandemia, 12 camas de atención UTI en el hospital de Río Gallegos, y hoy declaran que tenemos 14 camas, hecho que no condice con los preparativos, las declaraciones, la cuarentena eterna que hemos sufrido y no se ha visto reflejado en una triplicación de camas», explica en el Proyecto de referencia.

La legisladora lamentó que aún el Gobierno Provincial no da señales de estar preparándose para una inminente segunda ola que ya comenzó en algunas localidades santacruceñas, y adelantó que pedirá en la Legislatura que se apruebe el ibuprofeno inhalado para el tratamiento de pacientes con COVID positivo.

«La utilización del ibuprofeno inhalado puede transformarse en una gran alternativa para Santa Cruz ya que está demostrado que reduce el tiempo de internación de los pacientes con COVID y otras provincias han demostrado ya su eficacia. Lo pedimos nosotros, pero también los profesionales de la salud que están más preocupados por el Gobierno por la situación que se viene», destacó.

La iniciativa fue presentada en la legislatura y se espera que el Ministerio de Salud Provincial escuche este pedido y Santa Cruz no siga liderando los índices de contagios y muertes en el país.