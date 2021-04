Drone flight over the massive Midway-Sunset Oil Field in Kern County, California.

Demanda de petróleo: La OPEP prevé una lenta recuperación El grupo de países exportadores redujo su estimación de resurgimiento del consumo de crudo. La semana pasada acordaron incrementar la producción. Los técnicos expertos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) redujeron sus estimaciones de recuperación de la demanda de petróleo para el 2021. Aseguran que durante lo que queda del año la demanda crecerá hasta 5,6 millones de barriles de petróleo por día, según publica el diario Río Negro. La nueva estimación está unos 300.000 barriles por debajo de las proyecciones que había realizado el grupo. La revisión tiene que ver con que el escenario que se atraviesa a nivel mundial con respecto a las nuevas olas de contagio del coronavirus y las nuevas restricciones de circulación. Este análisis sobre la reactivación del consumo de petróleo pareció no importarle a los líderes del grupo y es que en la reunión del jueves pasado acordar elevar su producción en 2 millones de barriles entre mayo y junio. Desde que arrancó el año fueron muy pocos los nuevos barriles que ingresaron al mercado y la OPEP hasta marzo retuvo 8 millones de barriles por día que equivale a un 8% del consumo mundial. “A pesar de la tasa acelerada de implementación de la vacunación en todo el mundo, hay un número creciente de infecciones confirmadas por Covid-19 en todo el mundo, con medidas de bloqueo y restricciones de viaje que se vuelven a imponer en muchas regiones”, expresaron los técnicos de la OPEP. La reducción en la demanda será más pronunciada de abril a junio, cuando el consumo promedio ahora se ubica 1 millón de barriles por día más bajo que las proyecciones anteriores. El nuevo escenario implica que el objetivo de la Opep para los próximos meses de reducir los inventarios de petróleo solo sucederá lentamente a menos que mantengan sus recortes de producción actuales durante varios meses. En estados Unidos la demanda de combustibles mostró fuertes signos de recuperación en el arranque del año, pero el resurgimiento del virus socavó la recuperación en otros lados. Esto convenció a la OPEP de la que la cautela aplicada hasta ahora fue la mejor decisión. Comparte esto: Imprimir

