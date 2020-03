Covid-19: Segundo caso positivo en Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene dos casos positivos de Coronavirus (COVID-19), y continúa aguardando el resultado de las muestras enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”. El nuevo caso es de Puerto San Julián. Se recuerda la importancia de respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Situación epidemiológica:

En el día de hoy se sumó un nuevo caso positivo, el mismo corresponde a la localidad de Puerto San Julián. Se trata de una mujer de 39 años que se encontraba en aislamiento esperando los resultados siguiendo el procedimiento correspondiente para este tipo de casos.

Se informa que la cartera sanitaria continua el monitoreo constante y evaluación de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo.

Estas cifras son las registradas por el Sistema de Salud, y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

Casos de aislamiento preventivo

Zona Norte: Caleta Olivia se suman 4 aislamientos asintomáticos provenientes de EEUU, lo que resulta 94 aislados asintomáticos, respecto al caso sospechoso reportado, el paciente se encuentra estable y a la espera de los resultados de enviados para el análisis; Jaramillo 7 aislamientos preventivos; Lago Posadas 12 aislamientos asintomáticos; Las Heras 67 aislamientos, 5 casos sospechosos; Los Antiguos 16 aislamientos asintomáticos; Perito Moreno tiene actualmente 46 aislamientos; Pico Truncado 63 personas aisladas, dos casos sospechosos a la espera de resultados de las muestras tomadas; Puerto Deseado 12 aislamientos.

Zona Centro: Gobernador Gregores 5 aislamientos; Piedra Buena 33 aislamientos; Puerto Santa Cruz 10 aislamientos de los cuales uno es caso sospechoso; San Julián 32 personas que cumplen el aislamiento social.

Zona Sur: Río Gallegos 382 aislados con nexo epidemiológico sin síntomas, ninguno de los casos requiere internación; El Chaltén 31 casos asintomáticos. En El Calafate se reporta el único caso confirmado de la provincia, 7 casos sospechosos de los cuales 2 se encuentran internados y 5 realizan el aislamiento preventivo domiciliario. Además en la localidad hay 15 aislados preventivos de turistas en un establecimiento hotelero. Lo que resulta un total de 23 aislamientos. En Río Turbio 44 aislados asintomáticos; 28 de noviembre 26 casos en aislamiento preventivo asintomáticos.

Por otra parte la cartera sanitaria recuerda que los Mayores de 60 años, embarazadas y personas con patologías crónicas deben reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

Distanciamiento social (mantener un metro de distancia entre personas)

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables.

No llevarse las manos a la cara.

Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo.

Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.

NO AUTOMEDICARSE.

En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema de salud, 107

En la medida de lo posible, delegar la realización de mandados o compra de medicamentos a personas de confianza o del entorno familiar que no pertenezcan a los grupos de riesgo.

Las personas mayores de 60 años, embarazadas o quienes están dentro de los grupos de riesgo NO deben convivir con personas que vengan desde el exterior.

Respecto de la información brindada por el Ministerio de Salud de la Nación previa al parte emitido por la provincia informamos que los datos que allí se difunden como en el parte oficial se aclara deben ser leídos teniendo en cuenta lo siguiente «Nota: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción.»