Coronavirus: Comunicado del Ministerio de Salud SC

El Ministerio de Salud y Ambiente a través del Hospital Zonal de Caleta Olivia comunica a la población que hasta el momento no se registró ningún caso posible ni sospechoso de coronavirus en la localidad de Caleta Olivia. Por ende no se activó el protocolo de actuación en el marco de la situación epidemiológica actual Coronavirus (COVID – 19)

Por tal motivo se recomienda a la población reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias. (Más info en: www.saludsantacruz.gob.ar)

El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna.

Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población.

Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social. Es importante seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta.

A las personas que ingresan al país que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus se recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días. Las recomendaciones son dinámicas en función de la evolución de la situación local y global.

Se insta al equipo de salud de todo el país, del sector público, seguridad social y sector privado mantenerse alerta y seguir las recomendaciones vigentes en esta etapa que están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación.