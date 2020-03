CONFLICTO SINOPEC: Petroleros, camioneros y jerárquicos podrían para la provincia

Tras reunirse en Río Gallegos, representantes de los sindicatos afectados a la explotación de hidrocarburos reivindicaron su compromiso con sostener la actividad y el empleo, frente a las políticas de desinversión de la operadora china. “Si esta actitud persiste, avanzaremos con una medida de fuerza” manifestó Hernán Luxen, uno de los representantes de Petroleros Privados.

Esta tarde, representantes de los sindicatos petroleros convencionales y jerárquicos, y el gremio camionero, se reunieron para definir las acciones a seguir en caso de persistir la postura de ajuste y desinversión manifestada por la operadora Sinopec en los yacimientos de la zona norte santacruceña.

El día lunes habrá una reunión con representantes del gobierno provincial y la multinacional china, tras la conciliación obligatoria dictaminada por Trabajo. En caso de no avanzar en una resolución, los referentes sindicales anunciaron que avanzarían en una nueva medida de fuerza.

“Esta es una lucha que tenemos desde mucho tiempo en el gremio, y no vamos a bajar los brazos. Necesitamos que Sinopec vuelva a invertir y sostenga los puestos de trabajo” puntualizó uno de los representantes de petroleros privados, Pedro Luxen, quien participó en el cónclave multisectorial.

ELORRIETA: “VAMOS A PLANTEAR EN DIPUTADOS SACARLE LAS ÁREAS A SINOPEC”

También estuvo presente el Diputado Hernán Elorrieta, quien integra la comisión directiva del gremio liderado por Claudio Vidal, quien manifestó que “desde Cámara vamos a plantear sacarle las áreas a Sinopec. Es una operadora que hizo mucho daño no sólo ambiental, sino que a través de sus políticas de desinversión está lastimando fuertemente la situación de los trabajadores”.