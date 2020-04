Con estricto protocolo reactivarán dos yacimientos en Neuquén

Se respetará el distanciamiento social y el personal en campamento trabajará 14 días por 14, y no deberán alojarse más de dos por habitación.

La actividad petrolera retomará levemente su ritmo a partir del lunes en dos locaciones, una de Panamerican y otra de YPF. “Será lentamente todas las semanas, no es que va a ser todo de golpe”, informó el secretario General del Sindicato Petrolero, Guillermo Pereyra. Reveló que el oleoducto que transporta crudo a Bahía Blanca está semiparalizado porque las destilerías en esa ciudad “están al tope” y no pueden guardar combustible.

El gobernador Omar Gutiérrez elevó al presidente Alberto Fernández un plan progresivo de levantamiento de la cuarentena. Contempla tres etapas. La primera era la reactivación de la actividad petrolera, después la construcción y finalmente la de los estudios profesionales. En relación con la liberalización en parajes o pueblos del interior, no hay consenso en el gobierno a partir del caso de Loncopué donde hay un foco de contagio.La reactivación de la actividad a como estaba antes del 20 de marzo va ser muy lenta, todavía no hay señales a nivel mundial”.

El secretario general del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra.

El sindicato petrolero mantendrá mañana una videoconferencia con las cámaras empresarias a las que se les pedirá que los trabajadores que se quedan en sus casas reciben soporte económico de sumas no remunerativas y el gremio, sin recibir aporte, pueda sostener la obra social y la mutual. “Estamos trabajando bien con las empresas no hay un tironeo”, afirmó en diálogo con LU5.

Los municipios petroleros de Añelo y Rincón de los Sauces fortalecieron su aislamiento al impedir el tránsito de obreros en el casco urbano e impedir el ingreso de personas que no vivan en las localidades. Los intendentes tomaron conocimiento del protocolo que auspició el sindicato que van del desplazamiento a los pozos hasta las medidas de seguridad personal.

La Superintendencia de Riesgo del Trabajo emitió la resolución 29/20 donde se establecen las condiciones en las que se deben desarrollar las tareas, el otorgamiento de la licencia laboral a los empleados que integren población de riesgo, implementar al ingreso de las locaciones la toma de la temperatura y la presión arterial.

“En el diagrama de turnos, proponemos 14 días de trabajo por 14 de descanso, de forma tal que se respete el aislamiento porque la circulación del virus tiene aproximadamente 14 días”, precisó y agregó también que se pidió que los comedores en los yacimientos entreguen viandas para evitar la reunión de 100 o 150 personas.

Las trafics de traslado deberán llevar pocos obreros, no nueve o diez como se hacía habitualmente, y en los trailer o en hoteles se pedirá que haya no más de dos trabajadores por habitación.

Por el efecto Loncopué, dudan de proponer la apertura en el interior

Debido a que el 38% de los casos de coronavirus en la provincia se localizan en ciudades chicas del interior, el gobierno neuquino no es permeable a proponer la liberación en algunos parajes. La invitación la formuló el presidente Alberto Fernández.Lo que pasó en Loncopué es una enseñanza para todos, hubo un encuentro de 10 personas y se contagiaron todos. El gobernador Omar Gutiérrez facilitó el aislamiento total del pueblo.

En tanto, el Municipio de Neuquén no propondrá la salida recreativa en paseos públicos durante la extensión del aislamiento obligatorio.

“Nos hemos encontrado con gente irresponsable, que sale a la barda hasta ayer y antes de ayer; sale a hacer ejercicios a la mañana como si no hubiera problemas o como si no tuviera consecuencia esa acción. No está habilitado el paseo, salen sin barbijos y pueden transmitir el virus de regreso a su casa”, explicó el secretario de Cultura, Deportes y Actividad física de la ciudad, Mauricio Serenelli.