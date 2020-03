Con críticas hacia Energía: LA CGT Zona Sur respaldó reclamo de Petroleros

La petrolera SINOPEC mandó cien telegramas de despido y no descartan más cesantías y el Sindicato petrolero salió a las calles con el apoyo de todos los gremios de la CGT Zona Sur a pedir mayor compromiso del gobierno provincial.

Una extensa columna de trabajadores marchó desde la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Río Gallegos por la avenida Kirchner hasta el mástil mayor ubicado en pleno centro de la capital provincial.

Se trató de los Sindicatos que componen la CGT Zona Sur, quienes marcharon en apoyo a los trabajadores petroleros por la situación de despidos que ha generado la petrolera SINOPEC.

El delegado del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz Leonel Gómez fue el encargado de explicar la situación del sector: “Hoy nuestro gran problema es lo que genera SINOPEC con despidos y su falta de inversión. Desde el año pasado venimos en conversaciones pero hay una decisión de la empresa de no atender los planteos de los trabajadores y lo que es peor la provincia a través del Instituto de Energía, no hace nada para evitar esto”.

“La empresa dio un informe sobre las inversiones que ha realizado y la provincia cree que esto es suficiente. La realidad es que ya hay cien compañeros despedidos y el plan que llevan adelante incluye unos 400 más en todas las áreas” denunció Gómez al hacer uso de la palabra.

“Desde el Instituto de Energía se nos informó a las entidades sindicales que van a quitarle cuatro áreas marginales a SINOPEC. Son áreas que no producen, ni gas, ni petróleo, por las cuales sólo se pagan regalías, por ende no se genera trabajo allí; por el contrario , a la empresa le conviene que les quiten esas áreas” explicitó.

“Nosotros necesitamos que realmente Energía se ponga al frente de esta discusión porque no está haciendo lo que debe. Esperamos que esto se revierta y si el lunes no hay una respuesta acorde, se parará toda la producción. Estamos esperando un cambio de actitud de la empresa pero sobre todo del Instituto de Energía que no está defendiendo a los santacruceños” reclamó el dirigente del Sindicato que conduce Claudio Vidal.

“Iremos a un paro provincial” reiteró, al tiempo que agradeció el acompañamiento de todos los Sindicatos que integran la CGT Zona Sur como Camioneros, UPSAP, UOCRA, FESOEM, Luz y Fuerza, que dijo “se suman porque hay un ataque a los trabajadores y como entidad sindical madre, los gremios estaremos en la calle si se sigue sin atender el reclamo de nuestra gente”..

“Es una olla a presión, estamos mal. No nos parece serio lo que quieren hacer de sacar áreas que no sirven para nada” aseveró.

La columna se trasladó luego a la puerta del Instituto de Energía, sobre calle Rivadavia, para con bombos y cánticos hacer escuchar el reclamo. «MAS CONTROL A LAS OPERADORAS PETROLERAS. BASTA DE DESPIDOS» podía leerse en una gran bandera que encabezaba la columna.

Fuente: El mediador