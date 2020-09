Comerciantes se reunieron con Cotillo para acordar cómo será la próxima etapa

Esta mañana, el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, se reunió con representantes del sector comercial de la ciudad para aclarar sus dudas respecto a las restricciones que continuarán hasta el próximo 4 de octubre.

El encuentro fue convocado por el propio Intendente a fin de explicar que no existen intenciones de proceder al cierre de comercios de manera preventiva, sino que el objetivo para la próxima etapa es, como mínimo, continuar de la misma manera.

Concluida la reunión, la comerciante Iris López realizó un balance positivo de la misma y destacó el compromiso del Intendente con el comercio local. “Los negocios van a seguir funcionando. En ningún momento se pensó el cierre de los mismos”, expresó López tras hablar con Cotillo. Asimismo, aclaró que continuarán trabajando con el cronograma único de circulación y el pedido de los DNI a los clientes.

Además, se refirió a los paseos de compras y sostuvo que, pasado el 4 de octubre, cuando concluya esta epata, se planea una reunión con los comerciantes de ese sector para analizar cómo seguirán trabajando.

“La reunión fue positiva y el tema está aclarado”, sentenció López. “El intendente Cotillo está al tanto de lo que ocurre, desea que el comercio continúe activo y no repetir lo vivido en el mes de marzo”, agregó.

En términos generales, al fin del encuentro los comerciantes se comprometieron a trabajar con el cronograma de circulación y cumplir los protocolos vinculados a la cantidad de clientes que deben permitir ingresar a cada local. Respecto a qué ocurrirá los días domingos, acordaron volver a discutir ese punto luego del 4 de octubre.

“Decimos que no hay que criticar tanto sino aportar nuestro grano de arena para que Caleta Olivia transite la pandemia como hasta el momento sin el cierre de comercios”, cerró Iris López.