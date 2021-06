CLAUDIO VIDAL: «DEBEMOS VOLVER A LA PRESENCIALIDAD EN TODA LA PROVINCIA»

Ante el inicio de las clases presenciales que estableció el Consejo Provincial de Educación en las localidades de Piedra Buena y Lago Posadas para este lunes; el presidente de SER Santa Cruz, Claudio Vidal, se expresó a través de sus redes sociales sobre este tema y pidió la vuelta de la presencialidad en otras localidades de la provincia:

Comparto la política de trabajar por distrito, analizando la situación epidemiológica de cada localidad. En todo momento estuvimos a disposición de las autoridades para colaborar en lo que fuera necesario. Buscamos por todos los medios evitar contagios y salvar vidas. Establecimos claros y precisos protocolos sanitarios en los yacimientos, colaboramos en diferentes controles y puestos sanitarios, pusimos a disposición de la comunidad un laboratorio móvil con el que realizamos miles de testeos de Covid-19. También acercamos elementos de protección sanitarios y elementos de limpieza a diferentes instituciones y organizaciones. Nada hay para nosotros más importante que la salud de las y los santacruceños. Cuidarnos significa cuidar a nuestros seres queridos.

De la misma manera, siempre me preocupó la vuelta a las clases presenciales. La Escuela es uno de los pilares de nuestra sociedad. Por eso me resultó extraño que este año no se permitiera la vuelta de los alumnos a las aulas. Muchas jurisdicciones de la Patagonia, o de ciudades muchos más grandes en cantidad de habitantes que Santa Cruz tuvieron presencialidad. ¿Por qué le quitaron esa posibilidad a nuestros niños y niñas?

Me alegra mucho saber que el Consejo Provincial de Educación permitirá a partir de mañana la presencialidad en Piedra Buena y Lago Posadas. Pero me llama mucho la atención que existen otras dos localidades con casos positivos de coronavirus similares a los de Piedra Buena, pero en esos distritos las clases no comienzan.

Piedra Buena presenta 109 casos activos de Covid-19, frente a 115 de Las Heras y 72 en Pico Truncado. Según los datos presentados por el Gobierno provincial, el 12 de junio se registraron en Piedra Buena 6 contagios, en Las Heras 7 y en Pico Truncado solo 4.

Quiero recordarles que desde el Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz se invirtió mucho para que las “Escuelas del Viento” fueran seguras para toda la comunidad educativa. Hicimos foco en la ventilación, en el distanciamiento y en potenciar la limpieza de los espacios y superficies. Trabajamos con especialistas en la materia para establecer los mejores protocolos posibles. Es así que se armaron burbujas, se capacitó a los docentes y no docentes de la institución en cuestiones sanitarias, se colocaron tótems de temperatura y sanitización de manos, cápsulas de desinfección corporal para cada alumno y docente que entre al edificio, se compraron cañones de ozono para desinfectar el ambiente del aula cada hora, se acondicionaron aulas con baños privados para evitar salidas y posibles contactos con terceros, se mantiene un monitoreo de espacios las 24 horas, se mejoró el sistema de ventilación, se maximizó el distanciamiento social preventivo con demarcación de la distancia entre alumnos y cabinas cápsulas en cada uno de los pupitres.

Las condiciones sanitarias en nuestras escuelas están garantizadas, por eso le pido al Gobierno de la provincia que autorice que los alumnos de las “Escuelas del Viento” puedan volver a las aulas.